12歲仔持槍劫油站 女店員問「你認真嗎」即開槍(有片)

美國槍擊案近期受國際關注之際,當地竟連小童也膽敢持槍打劫油站,更面不改容開槍。一名12歲男童持槍行劫密歇根州一個油站,女店員以為是惡作劇,問了一句︰「你認真的嗎」,沒料男童不由分說朝天開槍警告,嚇得她魂飛魄散。男童其後施然離去,但旋即被捕,供稱打劫並非為了金錢,動機不明。

美國12歲童持槍打劫油站

案發在上周三,該名男童在密州哈福特市(Hartford)打劫油站。閉路電視可見他起初在收銀處排隊,右手一直垂下並用背囊遮檔,又望一望後方。待輪到他時,即舉起手槍,指向女店員,然後以極其鎮定的語氣,冷冷地命令女店員「把錢放進袋裡」(put the money in the bag)。

女店員不及反應,疑惑問道︰「甚麼?」男童再說了一次「把錢放進袋裡」。女店員一邊再問︰「你認真的嗎?」(are you serious),一邊已步往夾萬方向,但男童惱羞成怒,朝天轟隆開了一槍,然後才回答「是的」(yup),嚇得女店員立即俯身從夾萬取出金錢奉上。期間男童不忘為手槍再上子彈,最後大模斯樣離開。

持槍打劫油站男童︰準備丟棄贓款

案發油站距離警署僅一個街口,店員於下午約4時報案,據報男童沒多久便被圍捕的警員拘捕,期間未遇反抗。當地警方稱將起訴男童持械行劫及以危險武器施襲等罪名,但未知男童犯案動機。執勤警官Mike Prince表示,「我當了全職探員38年。每天也遇到前所未見的新事。令我目瞪口呆的是男童完全沒有情緒……他說他不是為了錢打劫,本來準備把錢丟進溝渠。但他沒有解釋為何要犯案。」

遇劫油站女職員Jessica受訪稱,「我以為他只是個小孩,甚至不到10歲」,「他太鎮定了。我真的以為是惡作劇,直至聽到槍聲」。

調查人員指,男童曾告訴同學準備打劫,其後從祖父的夾萬中盜走手槍。該男童由祖父監護,祖父稱夾萬有上鎖,不知他如何打開。據報男童祖父對案件表現冷漠,在寓所門上寫著「不予置評,請勿拍照。我還要在這裡生活的,而我需要睡眠。」