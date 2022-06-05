12歲仔持槍劫油站 女店員問「你認真嗎」即開槍(有片)

美國槍擊案近期受國際關注之際，當地竟連小童也膽敢持槍打劫油站，更面不改容開槍。一名12歲男童持槍行劫密歇根州一個油站，女店員以為是惡作劇，問了一句︰「你認真的嗎」，沒料男童不由分說朝天開槍警告，嚇得她魂飛魄散。男童其後施然離去，但旋即被捕，供稱打劫並非為了金錢，動機不明。

美國12歲童持槍打劫油站

案發在上周三，該名男童在密州哈福特市(Hartford)打劫油站。閉路電視可見他起初在收銀處排隊，右手一直垂下並用背囊遮檔，又望一望後方。待輪到他時，即舉起手槍，指向女店員，然後以極其鎮定的語氣，冷冷地命令女店員「把錢放進袋裡」(put the money in the bag)。

女店員不及反應，疑惑問道︰「甚麼？」男童再說了一次「把錢放進袋裡」。女店員一邊再問︰「你認真的嗎？」(are you serious)，一邊已步往夾萬方向，但男童惱羞成怒，朝天轟隆開了一槍，然後才回答「是的」(yup)，嚇得女店員立即俯身從夾萬取出金錢奉上。期間男童不忘為手槍再上子彈，最後大模斯樣離開。

持槍打劫油站男童︰準備丟棄贓款

案發油站距離警署僅一個街口，店員於下午約4時報案，據報男童沒多久便被圍捕的警員拘捕，期間未遇反抗。當地警方稱將起訴男童持械行劫及以危險武器施襲等罪名，但未知男童犯案動機。執勤警官Mike Prince表示，「我當了全職探員38年。每天也遇到前所未見的新事。令我目瞪口呆的是男童完全沒有情緒……他說他不是為了錢打劫，本來準備把錢丟進溝渠。但他沒有解釋為何要犯案。」

遇劫油站女職員Jessica受訪稱，「我以為他只是個小孩，甚至不到10歲」，「他太鎮定了。我真的以為是惡作劇，直至聽到槍聲」。

調查人員指，男童曾告訴同學準備打劫，其後從祖父的夾萬中盜走手槍。該男童由祖父監護，祖父稱夾萬有上鎖，不知他如何打開。據報男童祖父對案件表現冷漠，在寓所門上寫著「不予置評，請勿拍照。我還要在這裡生活的，而我需要睡眠。」