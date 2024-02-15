12歲女為救愛寵天竺鼠　勇將8呎長蛇當鏈球揈(有片)

澳洲昆士蘭州一名12歲女學生為救她的寵物天竺鼠Maxi Bon ，竟又驚又怒將一條約8呎長的蛇當鏈球轉捲，以求天竺鼠脫險，這個勇救寵物的畫面，意外讓這名女孩一舉成名。

綜合報道，事發於上月28日傍晚近6時，當時天色還未暗，12 歲的Rosie Wightman正要清理寵物籠，剛翻出寵物天竺鼠Maxi的小床，順便將牠帶返寵裡，詎料叫了幾聲卻不見Maxi，只聽到草叢後傳來怪聲，上前查看，卻發現Maxi被一條蛇纏上。網上影片顯示，Rosie救寵心切，當下不假思索就抓住蛇的尾巴，將牠當作鏈球般旋轉去揈，至少轉了4個圈。其實可看到Rosie也很害怕，與蛇保持距離，卻不願放手，亦顯得不知所措。Rosie父母聽到狗狗吠叫與Rosie尖叫，出來查看，其父親Luke Wightman抓住蛇，蛇終於鬆開Maxi，就把扡扔到一邊，Maxi也立即躲藏起來。