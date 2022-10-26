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國際
2022-10-26 19:30:30

12歲女疑遭性侵受重傷棄路邊 男途人只顧拍片無人施援 網民怒斥「冷血怪物」(有片)

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女童重傷躺在地上，男子只顧圍觀拍片，沒人施以援手。(互聯網)

女童重傷躺在地上，男子只顧圍觀拍片，沒人施以援手。(互聯網)

令人髮指！印度一名12歲女童疑遭性侵，重傷流血被棄路邊，一群男途人見其慘況卻只顧拍片，沒人施以援手，冷血反應令人憤慨。

印度傳媒報道，事發於北方邦(Uttar Pradesh)城鎮卡瑙傑(Kannauj)，影片事後在社交網瘋傳，可見受害女童虛弱地躺在地上，無法起身，身上有多處傷口，手臂流血，頭部也受傷。一群男子在場圍觀，女童伸出手哭著求助，卻無人願意上前協助，反而像欣賞珍禽異獸般，只顧用手機拍照、錄影。有人見狀便反拍圍觀者，場面荒誕。

鏡頭外有人問是否已報警，有人問警察局長的電話號碼，但仍無人願意扶起或慰問女童。另一段影片顯示，一名警員到場，把女童抱起並快步走向人力車，將她送院治療。有網民轉發影片，留言痛罵「這個社會已死。北方邦卡瑙傑一名受重傷的12歲女童求助，一群男子卻只顧圍觀拍攝。影片中，可看清他們每個人的臉，令人惡心，冷血怪物(Disgusting, bloodless monsters.)」。

女童哭著伸手求助，圍觀的男子卻只顧拍片，並沒理會。(互聯網)

女童哭著伸手求助，圍觀的男子卻只顧拍片，並沒理會。(互聯網)

當地警方事後回應指，女童傷勢嚴重，已送院治理。家人指，女童本月24日下午外出買錢罌，到傍晚都沒回家，其後在一間旅店後方的路邊被人發現。居民指，女童遭人輪姦後被丟在路邊，警方否認，指暫未能確定女童曾否遭性侵，但家人已報案。有消息指，女童出事前，閉路電視拍到她與一名青年交談，此人身份有待確認。

一名警察抱著女童，將她送院。(互聯網)

一名警察抱著女童，將她送院。(互聯網)

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