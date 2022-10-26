12歲女疑遭性侵受重傷棄路邊 男途人只顧拍片無人施援 網民怒斥「冷血怪物」(有片)

令人髮指！印度一名12歲女童疑遭性侵，重傷流血被棄路邊，一群男途人見其慘況卻只顧拍片，沒人施以援手，冷血反應令人憤慨。

印度傳媒報道，事發於北方邦(Uttar Pradesh)城鎮卡瑙傑(Kannauj)，影片事後在社交網瘋傳，可見受害女童虛弱地躺在地上，無法起身，身上有多處傷口，手臂流血，頭部也受傷。一群男子在場圍觀，女童伸出手哭著求助，卻無人願意上前協助，反而像欣賞珍禽異獸般，只顧用手機拍照、錄影。有人見狀便反拍圍觀者，場面荒誕。

鏡頭外有人問是否已報警，有人問警察局長的電話號碼，但仍無人願意扶起或慰問女童。另一段影片顯示，一名警員到場，把女童抱起並快步走向人力車，將她送院治療。有網民轉發影片，留言痛罵「這個社會已死。北方邦卡瑙傑一名受重傷的12歲女童求助，一群男子卻只顧圍觀拍攝。影片中，可看清他們每個人的臉，令人惡心，冷血怪物(Disgusting, bloodless monsters.)」。