12歲女童遭割喉綁起陳屍行李箱 身體上有神秘數字(有片)

法國巴黎發生離奇藏屍命案，一名12歲女童日前在放學後失蹤，警方當晚發現她陳屍於寓所附近、另一大廈地牢一個行李箱內。有報道稱，女童身上被放上數字「1」及「0」，並指有閉路電視拍到女童失蹤前曾返回寓所大堂，卻不知何故沒有回家。另有閉路電視拍到一名女子曾在附近費力地拖動涉案行李箱。目前暫有4人被扣查。

藏屍案｜巴黎女童藏屍行李箱 抵寓所大堂卻沒返家

該名12歲女童居於巴黎第十九區(19th arrondissement of Paris) Manin街，她在上周五下午3時放學後，遲遲未回家。擔心不已的父親跟妻子商量後，於5時左右報警，並同步在Facebook呼籲網民協助尋人，指女童失蹤時金髮及肩、失蹤時穿著白色牛仔褲、白色有帽衛衣、羽絨背心及白色運動鞋。

有報道指，女童父親在其所住大樓任職保安員，他翻查閉路電視，發現女兒於3時許已返回寓所大堂，當時附近有一名二十多歲女子，而女童最終沒有回家。直至晚上11時半，一名露宿者在幾條街外、d'Hautpoul街的另一幢住宅的地牢，發現女童陳屍行李箱內，隨即報警。

藏屍案｜女童遺體上有「1」「0」神秘數字

女童被發現時面部被膠紙封住、頸部有刀傷、手腳遭綁起，身上有「1」及「0」數字，但據報並非寫上去或𠝹上去，而是被一種「器材」，「放置」上去。據稱，警方在女童寓所大樓的地牢，發現曾有人爭扎痕跡，現場亦留有透明膠紙及𠝹刀。

有報道指，一名女子在藏屍地點附近，費力地拖動涉案行李箱，並曾向途人求助，要求合力把行李箱搬上車。目前被扣查的4人，包括曾搬涉案行李箱的可疑女子，而發現行李箱的露宿者亦被扣留問話，但消息稱他不是疑犯。當局將驗屍確定女童死因。