12歲女童遭割喉綁起陳屍行李箱 身體上有神秘數字(有片)

法國巴黎發生離奇藏屍命案，一名12歲女童日前在放學後失蹤，警方當晚發現她陳屍於寓所附近、另一大廈地牢一個行李箱內。有報道稱，女童身上被放上數字「1」及「0」，並指有閉路電視拍到女童失蹤前曾返回寓所大堂，卻不知何故沒有回家。另有閉路電視拍到一名女子曾在附近費力地拖動涉案行李箱。目前暫有4人被扣查。
藏屍案｜巴黎女童藏屍行李箱 抵寓所大堂卻沒返家
該名12歲女童居於巴黎第十九區(19th arrondissement of Paris) Manin街，她在上周五下午3時放學後，遲遲未回家。擔心不已的父親跟妻子商量後，於5時左右報警，並同步在Facebook呼籲網民協助尋人，指女童失蹤時金髮及肩、失蹤時穿著白色牛仔褲、白色有帽衛衣、羽絨背心及白色運動鞋。
有報道指，女童父親在其所住大樓任職保安員，他翻查閉路電視，發現女兒於3時許已返回寓所大堂，當時附近有一名二十多歲女子，而女童最終沒有回家。直至晚上11時半，一名露宿者在幾條街外、d'Hautpoul街的另一幢住宅的地牢，發現女童陳屍行李箱內，隨即報警。
藏屍案｜女童遺體上有「1」「0」神秘數字
女童被發現時面部被膠紙封住、頸部有刀傷、手腳遭綁起，身上有「1」及「0」數字，但據報並非寫上去或𠝹上去，而是被一種「器材」，「放置」上去。據稱，警方在女童寓所大樓的地牢，發現曾有人爭扎痕跡，現場亦留有透明膠紙及𠝹刀。
有報道指，一名女子在藏屍地點附近，費力地拖動涉案行李箱，並曾向途人求助，要求合力把行李箱搬上車。目前被扣查的4人，包括曾搬涉案行李箱的可疑女子，而發現行李箱的露宿者亦被扣留問話，但消息稱他不是疑犯。當局將驗屍確定女童死因。
警方封鎖現場調查︰
🟠 INFO @CLPRESSFR— Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022
Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.
Il était dans une valise.
Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège.
La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT