熱門搜尋:
林作 壽司郎 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-06 17:54:57

12歲泰國少女遭母騙到日本賣淫 1個月接60客 東京按摩店老闆被捕

分享：
一名12歲泰國籍少女被迫在東京一間按摩店賣淫，1個月內接客約60人。圖為東京新宿的風俗店廣告。(資料圖片)

一名12歲泰國籍少女被迫在東京一間按摩店賣淫，1個月內接客約60人。圖為東京新宿的風俗店廣告。(資料圖片)

日本東京都警視廳周四(6日)公布，一名12歲泰國籍少女被迫在東京一間「掛羊頭賣狗肉」的按摩店賣淫，且在1個月內接待約60名客人，該店經營者已於本周被捕。這名泰國少女是東京警方接獲的外國人涉及人口販賣案件中，年紀最小的受害者，她對警方表示，「如果我不工作，家人就無法生活」。

《朝日新聞》報道，東京都警視廳指，51歲男子細野正之於今年6月27日到7月29日期間，強迫少女在他位於文京區湯島地區的按摩店接客，涉嫌違反勞動基準法規定的最低年齡限制，已在本月4日被捕。

adblk5

少女向警方供稱，母親早前告訴她「去日本工作」，她就在今年6月27日與母親來到日本，但抵達後，她被迫在該按摩店提供性服務，她不情願，但被迫聽從母親指示。母親在7月11日獨自離開日本。

一名12歲泰國籍少女被迫在東京一間按摩店賣淫，1個月內接客約60人。圖為東京新宿的風俗店。(資料圖片) 圖為東京都文京區。(互聯網)

少女被留在日本，在截至7月29日的33天裡，被迫接客約60人，約62萬7,000日圓收入全數交給按摩店負責人。扣除他佣金，其餘款項轉入少女母親相關人士的帳戶。

少女於8月辭職，其後在母親介紹下於東京以外的店舖賣淫，「如果我不工作，家人就無法生活」。她後來發現母親不會來日本接她回國，9月中想返泰國，便前往東京出入國在留管理局，表達想回泰國的意願。

少女被視為人口販賣案的受害者，已被日本當局安置。日本警方、入境管理當局、泰國大使館、國際移民組織等，將合作處理。
 