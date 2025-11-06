12歲泰國少女遭母騙到日本賣淫 1個月接60客 東京按摩店老闆被捕

日本東京都警視廳周四(6日)公布，一名12歲泰國籍少女被迫在東京一間「掛羊頭賣狗肉」的按摩店賣淫，且在1個月內接待約60名客人，該店經營者已於本周被捕。這名泰國少女是東京警方接獲的外國人涉及人口販賣案件中，年紀最小的受害者，她對警方表示，「如果我不工作，家人就無法生活」。

《朝日新聞》報道，東京都警視廳指，51歲男子細野正之於今年6月27日到7月29日期間，強迫少女在他位於文京區湯島地區的按摩店接客，涉嫌違反勞動基準法規定的最低年齡限制，已在本月4日被捕。