12歲男童坐豪華郵輪慶生 露台墮下頭部著地亡 猜測四起

一名12歲男童日前隨家人乘搭豪華郵輪慶祝生日期間，不幸在5樓房間的露台墮下，頭部著地身亡。

事發在皇家加勒比郵輪海洋和悅號(Royal Caribbean's Harmony of the Seas)，有外媒報道一名12歲男童從5樓墮至船上「中央公園」(Central Park)區喪生，有報道指他是從5樓露台墮下，但亦有報道指為13樓。

郵輪意外｜男童跟家人上船慶祝生日

據報郵輪當時正在西加勒比海航行，處於7天行程中的最後一日，正前往美國德州的加爾維斯敦(Galveston)。有報道引述目擊者指，事發前男童跟一群朋友玩耍，亦有指他跟包括兩名姊妹在內的家人一起登船慶祝生日，出事時間為當日下午近5時。