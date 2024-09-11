熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 林明禎 中秋節2024 居屋2024 自助餐優惠 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-09-11 18:26:53

12歲男童坐豪華郵輪慶生 露台墮下頭部著地亡 猜測四起

分享：
男童據報在房間的露台墮下身亡。（互聯網)

男童據報在房間的露台墮下身亡。（互聯網)

一名12歲男童日前隨家人乘搭豪華郵輪慶祝生日期間，不幸在5樓房間的露台墮下，頭部著地身亡。

事發在皇家加勒比郵輪海洋和悅號(Royal Caribbean's Harmony of the Seas)，有外媒報道一名12歲男童從5樓墮至船上「中央公園」(Central Park)區喪生，有報道指他是從5樓露台墮下，但亦有報道指為13樓。

郵輪意外｜男童跟家人上船慶祝生日

據報郵輪當時正在西加勒比海航行，處於7天行程中的最後一日，正前往美國德州的加爾維斯敦(Galveston)。有報道引述目擊者指，事發前男童跟一群朋友玩耍，亦有指他跟包括兩名姊妹在內的家人一起登船慶祝生日，出事時間為當日下午近5時。

adblk5
有網民自責當日沒有出露台，否則或能接住男童。(互聯網) 郵輪外貌。(互聯網) 郵輪環境。(互聯網) 郵輪環境。(互聯網) 郵輪環境。(互聯網) 郵輪環境。(互聯網) 郵輪環境。(互聯網) 郵輪外貌。(互聯網) 郵輪環境。(互聯網)

郵輪意外｜樓下房客自責當日不在露台︰否則我可以接住他！

事件令不少人震驚不已，有自稱入住涉事男童房間樓下的網民，對慘劇自責不已，指在行程中每天也會在露台看風景，但事發當日「是我首次沒有在該段時間坐出露台……我不斷在想為何我當日沒有坐出露台。如果有，我可能可以接住他」。

郵輪意外｜有人聲稱男童在椅上做危險動作

事件引來諸多猜測，有人聲稱船上露台圍欄頗高，兒童很難會意外墮樓；亦有未獲證實的消息稱現場有兩張椅子，指男童出事前，在上面做出「不應該做的事」。

adblk6

船公司發聲明證實不幸事件，並稱已聯絡事主家人，但未有公布進一步資料。據報海洋和悅號於2016年首航，有18個甲板，船上客房可容納逾7,000人，曾是全球最大郵輪。

iPhone 16懶人包｜價錢、功能、顏色、規格（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16/iPhone 16 Plus（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16 Pro/iiPhone 16 Pro Max（am730製圖） iPhone 16懶人包｜iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max系列價錢（am730製圖）

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 