13歲女坐淺水區突遭鯊魚襲擊 徒手擊退須縫19針 為何有網民不同情？

美國佛羅里達州13歲女童里德(Ella Reed)，上周四跟朋友在坐在海灘Fort Pierce Beach的淺水區聊天時，突有一條6呎長的公牛鯊冒出，向她腰部狂噬。
里德向當地電視台憶述︰「鯊魚非常強大，那是我最感受到的，因為它猛烈地撞擊我的肚子。它不肯離開我，所以我不得不用手臂和手來抵禦，但鯊魚咬了我的手臂和手指。」她拳打鯊魚的臉，成功令鯊魚游開，但最終牠又游回來，里德只好再次抵禦，幸她仍能逃出生天。尖叫聲驚動了里德的母親，她看到女兒「從頭到腳都是血」，感到十分震驚。
鯊魚襲擊｜網民質疑︰第一次受襲後為何不走
據稱里德的腹部、手臂、手指及膝蓋受傷，需要縫19針。她表示一開始其實不覺得痛，「我對所發生的一切感到震驚……因為腎上腺素飆升。」儘管遭遇襲擊，里德誓言不會讓這次經歷阻止她享受海洋。
里德赤手空拳擊退鯊魚，又縫了近20針，但有不少網民大惑不解地說︰「被襲擊了第一次還留在水裡？然後再被襲擊？」、「『最終牠又游回來』她在第一次襲擊後仍留在原地？」、「她在清澈的淺水中看不到鯊魚游近？第一次受襲後沒有離開？」另有網民解說稱，鯊魚一來一回的速度，較人類移動快得多，加上女童當時已受傷，未能及時離開水裡也不足為奇。