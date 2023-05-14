13歲女坐淺水區突遭鯊魚襲擊 徒手擊退須縫19針 為何有網民不同情？

美國佛羅里達州13歲女童里德(Ella Reed)，上周四跟朋友在坐在海灘Fort Pierce Beach的淺水區聊天時，突有一條6呎長的公牛鯊冒出，向她腰部狂噬。

里德向當地電視台憶述︰「鯊魚非常強大，那是我最感受到的，因為它猛烈地撞擊我的肚子。它不肯離開我，所以我不得不用手臂和手來抵禦，但鯊魚咬了我的手臂和手指。」她拳打鯊魚的臉，成功令鯊魚游開，但最終牠又游回來，里德只好再次抵禦，幸她仍能逃出生天。尖叫聲驚動了里德的母親，她看到女兒「從頭到腳都是血」，感到十分震驚。