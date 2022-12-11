13歲女患不可治血癌 創新基因治療半年癌細胞消失

英國13歲女孩Alyssa患了一種不可治愈的白血病，當母親去年認為這是女兒的最後一個聖誕節後，估不到今個聖誕節仍可與愛女度過。在用盡所有治療方法後，醫生利用生物工程為Alyssa找到「救命藥」，奇跡地6個月後癌細胞蹤影完全消息，但Alyssa仍需持續監察以防癌症復發。

血癌治療｜母親：去年今日以為是最後一次共度聖誕

Alyssa去年5月診斷患上T細胞急性淋巴細胞白血病(T-cell acute lymphoblastic leukaemia)。T細胞原是保護身體，找出及摧毀威脅，但Alyssa的T細胞卻失控危害身體。她所患癌症屬惡性，先是接受化療，然後是骨髓移植，但都未能將癌細胞擊退，她說：「我最終會死去。」母親Kiona稱，去年這個時候她害怕過聖誕節，「認為這是我們與她度過的最後一個聖誕節」。女兒今年1月13歲生日時，她只懂哭泣。