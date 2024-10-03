13歲女捅7歲妹十多刀致死　只因沖廁起爭執(有片)

美國密歇根州發生一宗手足相殘的悲劇，當地一對父母外出，將7歲幼女交予13歲的長女照顧，詎料兩姐妹因該如何正確使用廁所問題起爭執，大女兒一怒之下，竟用刀狠刺妹妹十多刀，導致妹妹傷重死亡。這名殺死妹妹的13歲少女，將在少年拘留所中面對7年的診斷、治療與康復，要到她21歲時才能被釋放。
綜合報道，事發於上周六(9月28日)下午1點，韋恩郡底特律警方接報案，指西南的一處民宅發生刺傷事件，當警方抵達現場，發現一名身受嚴重刺傷的7歲女童，立刻安排將她送院搶救，惟最終因傷勢過重不治，而下手的卻是女童13歲的姊姊。有報道指，受害女童從腹部到頭頸有10多處刀傷，都是由家中的刀具造成。
弒妹姊姊將被關押至21歲才被釋放
底特律警方表示，事發當天女孩的父母將2個女兒交給她們的哥哥姊姊照顧，然而兩姊妹發生爭執，警方對此並未詳述，但據指爭吵涉及「浴室裡放置了不該放置的東西」，並與「沖廁所」有關。而弒妹的13歲女孩被控有一級謀殺、重案謀殺以及一級虐待兒童罪。韋恩郡檢察官Kym Worthy表示，考慮到行兇女孩的年紀，她不會以成年人身分接受審判，但會在少年拘留所被關押7年，並且在此接受診斷、治療與康復，直到她21歲才會被釋放。