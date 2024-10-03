13歲女捅7歲妹十多刀致死　只因沖廁起爭執(有片)

美國密歇根州發生一宗手足相殘的悲劇，當地一對父母外出，將7歲幼女交予13歲的長女照顧，詎料兩姐妹因該如何正確使用廁所問題起爭執，大女兒一怒之下，竟用刀狠刺妹妹十多刀，導致妹妹傷重死亡。這名殺死妹妹的13歲少女，將在少年拘留所中面對7年的診斷、治療與康復，要到她21歲時才能被釋放。

綜合報道，事發於上周六(9月28日)下午1點，韋恩郡底特律警方接報案，指西南的一處民宅發生刺傷事件，當警方抵達現場，發現一名身受嚴重刺傷的7歲女童，立刻安排將她送院搶救，惟最終因傷勢過重不治，而下手的卻是女童13歲的姊姊。有報道指，受害女童從腹部到頭頸有10多處刀傷，都是由家中的刀具造成。