13歲少年獲百間大學取錄　獲逾2300萬獎學金

居於美國加州聖荷西一名年僅13歲的少年獲得逾100間大學錄取，獲得總金額超過300萬美元(逾2,300萬港元)的獎學金，可能創下世界紀錄，成為獲得最多大學錄取的最年輕紀錄保持者。

綜合報道，聖荷西13歲越裔少年Sunny Nguyen日前接受媒訪問時說：「我的父母詢問我有沒有意願提早上大學，我同意了，事情就這麼發生了。Sunny的父親Tommy Nguyen表示，Sunny是他5個子女中的老大，他從小熱愛科技，他會在家製作網站、學習軟體工程和人工智慧知識。Sunny亦很喜歡玩電子遊戲，他設有自己的YouTube頻道，訂閱者近6萬人。Tommy和妻子認為公立學校和家庭教育無法再滿足Sunny的需求時，因此為Sunny申請大學，詎料「錄取通知書和獎學金通知書像雪片般不斷飛進我們家中」。