13歲少年獲百間大學取錄　獲逾2300萬獎學金

居於美國加州聖荷西一名年僅13歲的少年獲得逾100間大學錄取，獲得總金額超過300萬美元(逾2,300萬港元)的獎學金，可能創下世界紀錄，成為獲得最多大學錄取的最年輕紀錄保持者。
綜合報道，聖荷西13歲越裔少年Sunny Nguyen日前接受媒訪問時說：「我的父母詢問我有沒有意願提早上大學，我同意了，事情就這麼發生了。Sunny的父親Tommy Nguyen表示，Sunny是他5個子女中的老大，他從小熱愛科技，他會在家製作網站、學習軟體工程和人工智慧知識。Sunny亦很喜歡玩電子遊戲，他設有自己的YouTube頻道，訂閱者近6萬人。Tommy和妻子認為公立學校和家庭教育無法再滿足Sunny的需求時，因此為Sunny申請大學，詎料「錄取通知書和獎學金通知書像雪片般不斷飛進我們家中」。
Sunny：將主修電腦科學 以期改變世界
Sunny說，在科技範疇中對人工智能最感興趣，他希望利用人工智慧創造出一些可以幫助人類延長壽命的技術。他說：「最令我感到興奮的部分是，期待它接下來發展出甚麼。」Tommy說，每所錄取Sunny的大學都提供了獎學金，Sunny已經獲得總金額超過300萬美元的獎學金，其中許多學校提供的獎學金都超過10萬美元。不過，無論最終選擇入讀哪所大學，Sunny說，都將主修電腦科學，以期改變世界。