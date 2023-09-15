14歲少女搭機上頭等艙廁所嚇親 空少1陰招疑偷拍

美國一名14歲少女早前乘搭美國航空(American Airlines)客機時，一名空少帶她上頭等艙廁所，少女卻發現廁所馬桶蓋上竟貼著一部iPhone，懷疑空服員藉此偷拍。

《紐約郵報》報道，事發於本月2日美國航空一班從北卡羅來納州夏洛特飛往波士頓的客機上，少女家長表示，女兒當時在經濟艙的廁所外排隊，一名空少卻告訴她頭等艙的廁所沒人用，便帶她到那裡，但女兒赫然發現廁所竟藏著一部iPhone正在偷拍。

從少女所拍攝的照片可見，馬桶蓋上貼著寫著「座椅毀壞」字樣的貼紙，但細看時卻發現貼紙下竟藏著一部iPhone，其電筒還開著。

父親質問空服員

少女的母親看到照片後，立即提醒一名想上廁所的女乘客，但當她們一起進廁所檢查時，卻已找不到照片中的iPhone和貼紙。父親表示，他詢問空服員時，該名帶女兒去頭等艙廁所的空少臉色即時變得蒼白，一名空姐更立即向他們道歉。