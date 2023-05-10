14歲少女玩捉迷藏躲入鄰居大宅 遭鄰居槍擊頭部

美國路易斯安那州一個小鎮發生槍擊案，一名14歲少女玩捉迷藏時躲入鄰居的私人大宅，遭鄰居開槍射傷頭部。

警方表示，事發於本月7日，地點是路易斯安那州史塔克斯鎮(Starks)，靠近該州與德州的邊界地區。警方接報到場，發現一名十多歲女童的後腦受槍傷，立即將她送院，所幸女童「沒有生命危險」。

屋主：看到有人闖入即開槍

警方調查後發現，事發時，幾個年輕人「在附近玩捉迷藏，躲到鄰居的私人物業內」。58歲屋主多伊爾(David Doyle)接受警方調查時表示，他「看到屋外有人影，便進去取槍」。其後，多伊爾走回屋外，看到一群人從他的宅院逃跑，他便朝他們開槍，未察覺射中女孩。

多伊爾事後被警方拘捕，被控多項罪名，包括以武器嚴重企圖傷害罪。報道指，案發地點附近只有3戶人家，包括多伊爾、受傷女童的家庭，還有她親戚的家庭。