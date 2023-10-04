14歲少年曼谷購物中心開槍 釀兩死五傷 一中國人亡

泰國曼谷市中心昨發生舉國震驚的槍擊案，遊客喜歡前往的暹羅百麗宮(Siam Paragon)大型購物中心下午傳出槍聲，造成2死5傷。初時報道稱4死，警方其後證實有一名中國人和一名緬甸人死亡。報道指遇害的為中國女子，傷者則情況嚴重，包括一名中國女子等外國人。槍手當場投降被捕，竟是一名14歲少年，令外界驚訝。

事發在當地時間下午4時20分，網上圖片可見穿黑衣戴cap帽的槍手在商場內徘徊，持有一把手槍。社交網流傳短片可聽見巨大槍聲接連響起，商場內有不少人，民眾聽到槍聲後慌忙找出路逃生，很多人從商場大門奔出，猶如電影情節。警方即時呼籲大眾躲到安全地方，指槍手仍在商場內。有人表示來不及離開商場躲在店舖內。目擊者稱，聽到逾10下槍響。從照片可見，一名男子被抬上救護車，背部中槍白色恤衫染血。

一名45歲男子當時與妻兒在購物中心內，初時疑惑是槍聲抑或是煙花聲，「所有人都尖叫和跑起來，場面十分混亂，幾乎發生人踩人，大家被殺個措手不及。我相信商場內大部分職員都不知發生甚麼事，他們也驚慌地亂跑。」一名雪糕店員表示，他聽到槍聲後躲在櫃台後面，店內有人大叫「有人開槍！」聽到槍聲10分鐘內，保安員開始保護民眾離開。