14歲少年玩跳樓機 高空墮下亡 事前曾說「安全桿在動」

美國一名少年在加州一個玩跳機時，於高空墮下身亡。據報他出事前，工作人未有嚴格執行體重限制，准許明顯超重的他玩跳樓機，而且在跳樓機升直高空時，少年曾表示「安全桿在動」，但一切已太遲，最終他從跳樓機被拋下慘死。
事發在2022年3月24日，而本月15日陪審團裁定涉事跳樓機的奧地利製造商Funtime，須向少年父母賠償3.1億美元(約24.1億港元)；至於涉事遊樂場較早前已跟少年的家人達成和解，金額未有公布。
機動遊戲意外｜超重近100磅 少年出事前說「這東西在動」
據報事發當日14歲少年Tire Sampson在佛州的Icon Park遊玩時，乘坐名為「Orlando Free Fall」的跳樓機。身高6呎2吋的Sampson體重逾380磅，較該跳樓機的體重差不多超出100磅。Sampson表示，跳樓機上升時兒子已覺得不妥，「他說『這東西在動』，然後驚慌不已」，「他跟身訪的朋友說『如果我不能平安下去，跟爸媽說我愛他們』」。
沒料結果一語成籤，最終Sampson在跳樓機以高速下墮至離地約30米處飛出座位，活生生跌死。有關方面調查發現，現場沒有體重計量度乘客體重，而安全桿感應器亦有問題，錯誤顯示Sampson的安全桿已經鎖好，造成是次悲劇。