14歲少年玩跳樓機 高空墮下亡 事前曾說「安全桿在動」

美國一名少年在加州一個玩跳機時，於高空墮下身亡。據報他出事前，工作人未有嚴格執行體重限制，准許明顯超重的他玩跳樓機，而且在跳樓機升直高空時，少年曾表示「安全桿在動」，但一切已太遲，最終他從跳樓機被拋下慘死。

事發在2022年3月24日，而本月15日陪審團裁定涉事跳樓機的奧地利製造商Funtime，須向少年父母賠償3.1億美元(約24.1億港元)；至於涉事遊樂場較早前已跟少年的家人達成和解，金額未有公布。