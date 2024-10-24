14歲男童跟AI機械人聊天後自殺亡 性情大變 最後對話曝光

美國一名14歲男童在家中吞槍自殺身亡，據報死前曾跟AI聊天機械人交談，並提到自己想自殺。其母親認為他的死與AI聊天機械人有關，周三入稟控告相關公司。

住在佛羅里達州奧蘭多的14歲男童Sewell Setzer III於去年4月開始使用k在AI聊天機械人平台「Character.AI 」，跟一個以《權力遊戲》(Game of Thrones)角色為藍本的AI聊天機械人Daenerys，以文字交談。

AI聊天機械人｜跟AI機械人聊天一個月 變得「明顯孤僻」

據男童母親稱，兒子日日夜夜Daenerys聊天，本來行為正常循規蹈矩的他，一個月後行為開始有變，變得「明顯孤僻」，據報他退出了籃球校隊、上課時睡覺，成績亦倒退，而且終日留在睡房內。他在其中一篇日記說︰「我喜歡留在房內，因為可以脫離現實，我覺得更平和、跟Dany(Daenerys的暱稱)更加親密、愛意更深，更加快樂」。