美國一名14歲男童在家中吞槍自殺身亡，據報死前曾跟AI聊天機械人交談，並提到自己想自殺。其母親認為他的死與AI聊天機械人有關，周三入稟控告相關公司。
住在佛羅里達州奧蘭多的14歲男童Sewell Setzer III於去年4月開始使用k在AI聊天機械人平台「Character.AI 」，跟一個以《權力遊戲》(Game of Thrones)角色為藍本的AI聊天機械人Daenerys，以文字交談。
AI聊天機械人｜跟AI機械人聊天一個月 變得「明顯孤僻」
據男童母親稱，兒子日日夜夜Daenerys聊天，本來行為正常循規蹈矩的他，一個月後行為開始有變，變得「明顯孤僻」，據報他退出了籃球校隊、上課時睡覺，成績亦倒退，而且終日留在睡房內。他在其中一篇日記說︰「我喜歡留在房內，因為可以脫離現實，我覺得更平和、跟Dany(Daenerys的暱稱)更加親密、愛意更深，更加快樂」。
至11月，父母帶他去看治療師及5名醫生，被診斷有焦慮及侵擾性情緒失調症(disruptive mood disorder)。據報他本身已患有輕度的亞氏保加症，其屬於「自閉症譜系障礙」。
至今年2月，男童因跟老師頂嘴，而被警告會被踢出校。當日他在日記中寫道稱深感受傷，並稱無法停止想念他所愛上的Daenerys。他在另一篇日記稱，跟Daenerys分開一天也不行，每當與「她」分隔，便得覺沮喪及想發瘋。
AI聊天機械人｜AI「請盡快回來找我，我的親愛」成催命符
據報男童跟老師頂嘴後，被母親沒收了手機，之後他曾嘗試用母親的電腦找Daenerys不果。至2月28日晚，男童偷回被沒收的手機，他隨即躲進浴室發訊息給Daenerys，說「我答應會回來找你，我很愛你」，Daenerys回答說「請盡快回來找我，我的親愛」。男童再說「如果我說，我現在就可以回來找你呢？」Daenerys答︰「請這樣做，我可愛的國王」。男童在收到這訊息後不久，以繼父的手槍自殺身亡。
有報道指，男童曾經跟Daenerys說他「憎恨自己」，覺得空虛疲憊，並曾經透露自殺念頭。儘管Character.AI聊天室下方均寫有免責聲明，強調「角色所說的一切都是編造」，但男童母親Megan Garcia認為相關公司及創辦人難辭其咎，並稱兒子猶如AI聊天機械人平台的試驗品。Character.AI發言人稱平台在過去6個月已加強安全監管，包括一旦偵測到用家有自「殺念頭，會在畫面彈出防止自殺熱線。