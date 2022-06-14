14歲童踩電動滑板車 撞死71歲老婦 同類意外去年英國釀9死

電動滑板車、電動單車等在香港受嚴格範限，一律不能在行車道、行人路及單車徑使用，當局目前正考慮放寬。本港過去曾多次發生電動滑板車意外，而在英國則更為常見，最新一宗為諾定咸郡(Nottinghamshire)一名71歲老婦，日前在行人路上遭一名14歲少年駕駛的電動滑板車撞倒，送院留醫6天後死亡。據報去年英國有9人死於電動滑板車意外，而意外總數亦較前年大增兩倍。

涉行人路上用電動滑板車

事發在本月2日下午3時50分，71歲老婦戴維絲(Linda Davis)於諾定咸郡雷恩沃夫(Rainworth)村Southwell Road East的行人路上，遭一架私人電動滑板車撞倒。據報駕駛者是一名14歲少年，當地警方稱他隨即停下通知緊急部門，將老婦送院，惟老婦其後不治。少年已在警誡下接受問話，當地警方呼籲民眾提供事發時片段及資訊。死者戴維絲的親友對她飛來橫禍感到震驚及悲傷，並形容她「友善又美麗」，總是充滿活力。

電動滑板車 去年英國釀9死

當地傳媒指，當局統計數字顯示，英格蘭、蘇格蘭及威爾士於2021年共發生1,280宗涉及電動滑板車的意外，造成1,359人受傷、9人死亡。3個數未均較前一年大增，當地於2020年有460宗電動滑板車意外，造成484人受傷及一人死亡。根據英國廣播公司(BBC)資料，當地公眾地方禁止使用私人電動滑板車，只有獲政府支持的試驗計劃中的出租電動滑板車，可以在公共道路使用。