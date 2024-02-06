14歲YouTuber入路軌拍火車遭輾斃　友人拍下驚悚畫面(有片)

印尼一名14歲鐵道迷兼YouTuber日前為了拍攝影音素材，跟朋友一起到東雅加達一個車站附近拍攝，詎料過程中疑似太過專心拍攝，未有察覺另一方向有火車疾駛而來，被火車當場撞死，他的朋友則僥倖逃過一劫。
綜合報道，事件發生在周日(4日)下午約12點半，14歲男孩與朋友前往東雅加達賈廷加拉一間火車站取材，為了拍攝完美的火車行駛畫面，不顧自身安全走到路軌上。根據男孩友人拍攝的影片顯示，他們2人當時站在路軌上，專心拍攝正在一方迎面而來的火車，當時火車鳴笛警告聲，火車司機亦不斷揮手示意危險，但兩人未有察覺後方另一列火車正駛來。
男孩友人僥倖及時逃離路軌
男孩友人在火車從眼前通過後，鏡頭轉向查看男孩的情況，就看見另一輛火車衝了過來，嚇得立刻衝刺逃離鐵軌，完全來不及提醒男孩，男孩最終慘死在路軌上。事發後，男孩的遺體被送往雅加達市中心一間醫院進行驗屍，目前已經移交給家屬辦理後事。
警告：影片內容或會令人情緒不安
Kemaren siang sekitar jam 12.34 ada anak Railfans atau dikenal RF alias pecinta Kereta Api tertabrak lokomotif di petak Stasiun Pondok Jati - Jatinegara (Gunung Antang), saat merekam kereta di wilayah tersebut.— Dagelan (@dagelanx) February 4, 2024
Hobby yang sangat berbahaya 🥺 pic.twitter.com/OztVTwQlvZ