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國際
2024-02-06 13:52:00

14歲YouTuber入路軌拍火車遭輾斃　友人拍下驚悚畫面(有片)

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14歲YouTuber入路軌拍火車遭輾斃，友人拍下驚悚畫面。(FB)

14歲YouTuber入路軌拍火車遭輾斃，友人拍下驚悚畫面。(FB)

印尼一名14歲鐵道迷兼YouTuber日前為了拍攝影音素材，跟朋友一起到東雅加達一個車站附近拍攝，詎料過程中疑似太過專心拍攝，未有察覺另一方向有火車疾駛而來，被火車當場撞死，他的朋友則僥倖逃過一劫。

綜合報道，事件發生在周日(4)下午約12點半，14歲男孩與朋友前往東雅加達賈廷加拉一間火車站取材，為了拍攝完美的火車行駛畫面，不顧自身安全走到路軌上。根據男孩友人拍攝的影片顯示，他們2人當時站在路軌上，專心拍攝正在一方迎面而來的火車，當時火車鳴笛警告聲，火車司機亦不斷揮手示意危險，但兩人未有察覺後方另一列火車正駛來。

兩人未有察覺後方另一列火車正駛來。(FB) 男孩最終慘死在路軌上。(FB)

男孩友人僥倖及時逃離路軌

男孩友人在火車從眼前通過後，鏡頭轉向查看男孩的情況，就看見另一輛火車衝了過來，嚇得立刻衝刺逃離鐵軌，完全來不及提醒男孩，男孩最終慘死在路軌上。事發後，男孩的遺體被送往雅加達市中心一間醫院進行驗屍，目前已經移交給家屬辦理後事。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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