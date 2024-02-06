14歲YouTuber入路軌拍火車遭輾斃　友人拍下驚悚畫面(有片)

印尼一名14歲鐵道迷兼YouTuber日前為了拍攝影音素材，跟朋友一起到東雅加達一個車站附近拍攝，詎料過程中疑似太過專心拍攝，未有察覺另一方向有火車疾駛而來，被火車當場撞死，他的朋友則僥倖逃過一劫。

綜合報道，事件發生在周日(4日)下午約12點半，14歲男孩與朋友前往東雅加達賈廷加拉一間火車站取材，為了拍攝完美的火車行駛畫面，不顧自身安全走到路軌上。根據男孩友人拍攝的影片顯示，他們2人當時站在路軌上，專心拍攝正在一方迎面而來的火車，當時火車鳴笛警告聲，火車司機亦不斷揮手示意危險，但兩人未有察覺後方另一列火車正駛來。