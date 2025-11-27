美國聖地牙哥動物園一隻估計年齡達141歲的加拉巴哥象龜Gramma，於本月20日離世。這隻被稱為「動物園女王」的烏龜，其生命跨越了兩次世界大戰、兩次大流行病，以及20名美國總統的任期。

野生動物專家們在11月20日與這隻「害羞而可愛的烏龜」道別，Gramma在聖地牙哥動物園生活了近一個世紀，平日以仙人掌果實和生菜為主食。

愛吃仙人掌果實和生菜

Gramma於1928年至1932年間從布朗克斯動物園（Bronx Zoo）轉移至聖地牙哥，是該動物園首批引進的加拉巴哥象龜（Galápagos tortoise）之一。雖然Gramma的確切出生日期不詳，但專家估計這名「深受愛戴的偶像」享年141歲，這使她成為動物園中最長壽的動物。