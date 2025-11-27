美國聖地牙哥動物園一隻估計年齡達141歲的加拉巴哥象龜Gramma，於本月20日離世。這隻被稱為「動物園女王」的烏龜，其生命跨越了兩次世界大戰、兩次大流行病，以及20名美國總統的任期。
野生動物專家們在11月20日與這隻「害羞而可愛的烏龜」道別，Gramma在聖地牙哥動物園生活了近一個世紀，平日以仙人掌果實和生菜為主食。
愛吃仙人掌果實和生菜
Gramma於1928年至1932年間從布朗克斯動物園（Bronx Zoo）轉移至聖地牙哥，是該動物園首批引進的加拉巴哥象龜（Galápagos tortoise）之一。雖然Gramma的確切出生日期不詳，但專家估計這名「深受愛戴的偶像」享年141歲，這使她成為動物園中最長壽的動物。
根據美聯社報道，加拉巴哥象龜在野外平均壽命可達100歲以上，而在人工飼養環境下，其壽命或可能延長一倍。聖地牙哥動物園表示，Gramma在園內一直保持「安靜而穩定」的形象，從早期的黑白照片中的主角，逐漸轉變為「永遠可愛的社交平台明星」，無數影片記錄了牠品嚐最愛零食的畫面。
由黑白照到「網紅明星」
被譽為「動物園女王」的Gramma在聖地牙哥生活期間，感動了無數人的生活，並擔任了「全球爬行動物保護大使」的角色。然而，隨著專家們確認Gramma近期「與高齡相關的持續性骨骼疾病」不斷惡化，牠的生命旅程也畫下句號。
動物園官方邀請市民以品嚐「水果沙律」的方式紀念Gramma，這份特別的沙律靈感來自於牠最喜愛的食物——羅馬生菜和仙人掌果實。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章