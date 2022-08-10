15歲仔被巨鱷撲上水叼走 咬甩頭手 1個現實原因湖上浮屍3日

毛骨悚然……印尼一名15歲少年與同學在湖邊釣魚時，突然遭巨鱷襲擊，整個人被拖下水中，慘被咬甩頭手。因湖裡鱷蹤處處，屍體殘骸漂浮3日，救援人員才敢將其撈起。

英國《每日星報》(Daily Star)報道，事發於上周二，伊達姆(Farjan Idham)與同學到特爾納特市(Ternate)托利雷湖(Tolire Lake)遊玩，當伊達姆在湖邊釣魚時，一條巨鱷突然撲上來噬咬，將他拖入水中。

湖上浮屍3日 甩頭甩骨

同學們大受驚嚇，立即合力把他拉回，但巨鱷猛力擺動尾巴，眾人都不敢太靠近，怕牠攻擊，唯有眼白白看著伊達姆被鱷魚叼走。救援人員接報到場，與當地居民一起搜索，居民指，雖然看見伊達姆的遺體在湖上漂浮，但一時間難以取回。

救援人員指，雖然發現少年的遺體，但仍有多條鱷魚在遺體旁邊徘徊，有鱷魚不斷將其拖回湖泊中央，救援隊不敢接近。直至周四，救援隊才成功打撈伊達姆的遺體，發現已殘破不堪，不僅失去雙臂，頭部也與軀幹幾近分離，相信長時間被鱷魚啃咬。

為甚麼近年鱷魚咬人事件增多？

印尼因湖泊河流多，經常有鱷魚出沒，不時發居民遇襲事件。保育專家早前指，現今更糟糕的是，隨著經濟發展，沿岸很多鱷魚棲息地被開發為農地，鱷魚被迫與人類「爭地盤」，加上漁民大量捕魚，鱷魚食物減少，導致其襲擊人類事件增多。