15歲女全身痕癢 醫生稱敏感 終竟揭是淋巴癌

身體痕癢原來可大可小！英國蘇格蘭一名15歲女童，因全身持續痕癢求醫，醫生起初指應該只是食物或其他東西敏感，怎知最終卻驗出她患上淋巴癌！
15歲的Niamh Fisher於今年6月因持續「身痕」求醫，醫生曾為她驗血，並她記得日常進食了甚麼、用了甚麼個人護理用品及護膚品，以助查出她的致敏源，並叫她遠離家中的貓狗，認為她可能是貓毛狗毛致敏。
淋巴癌｜晚上痕癢得無法入睡
但至8月，Fisher的病情毫無進展，她感到愈來愈痕癢至「無法忍受」，連晚上亦因太痕癢而睡不著覺，全晚抓癢。
直至有一晚Fisher的頸部忽然隆起一塊，立即去看急症。經過電腦掃描、超聲波及抹片檢查等，Fisher及家人收到噩耗，證實她罹患霍奇金淋巴瘤(Hodgkin lymphoma)。目前Fisher正接受化療治療。
淋巴癌的成因
淋巴癌的成因至今未明，導致淋巴癌風險增加的因素包括病毒感染(EB病毒)、免疫系統受損(感染HIV病毒及自身免疫系統疾病患者，有較高風險患淋巴癌)，以及家族病史等。
淋巴癌｜霍奇金淋巴瘤症狀包括皮膚痕癢
霍奇金淋巴瘤的早期症狀不明顯，包括頸、腋下或鼠蹊淋巴結出現腫塊，腫脹處未必伴隨疼痛感；無故發燒，可能斷續持續數周；盜汗；體重下降；皮膚痕癢，情況於喝酒後尤其嚴重。若淋巴結腫塊長在胸膛，患者會有咳嗽、呼吸困難或胸痛的症狀；飲酒後腹痛或嘔吐。