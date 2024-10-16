15歲女全身痕癢 醫生稱敏感 終竟揭是淋巴癌

身體痕癢原來可大可小！英國蘇格蘭一名15歲女童，因全身持續痕癢求醫，醫生起初指應該只是食物或其他東西敏感，怎知最終卻驗出她患上淋巴癌！

15歲的Niamh Fisher於今年6月因持續「身痕」求醫，醫生曾為她驗血，並她記得日常進食了甚麼、用了甚麼個人護理用品及護膚品，以助查出她的致敏源，並叫她遠離家中的貓狗，認為她可能是貓毛狗毛致敏。

淋巴癌｜晚上痕癢得無法入睡

但至8月，Fisher的病情毫無進展，她感到愈來愈痕癢至「無法忍受」，連晚上亦因太痕癢而睡不著覺，全晚抓癢。