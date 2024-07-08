15歲少年碼頭玩花式跳水 面部先落水 慘成植物人

英國一名15歲少年因貪玩在碼頭跳水，以在朋友面前耀武揚威，但最終出意外，其面部先落水，隨即昏迷，因腦部受創而慘成植物人。

跳水意外｜15歲事主患ADHD

15歲的Jack Dolanl患有專注力不足及過度活躍症(ADHD)，據報之前已多次玩「花式跳水」，包括去年9月去埃及旅行時，亦有在碼頭跳水。

慘劇發生於6月23日，當日Dolan是首次在沒有母親及繼父陪同下，跟女友和幾位朋友，一起去肯特郡的碼頭Stone Pier遊玩。有照片可見他出事前還跟朋友在車站微笑合照。跟過往跳水不同的是，Dolan今次是頭部率先入水，衝力之大令人旋即不省人事，朋友見狀立即把他拉上水，女友亦隨即通知Dolan的35歲繼父Dave。