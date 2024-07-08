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國際
2024-07-08 20:51:32

15歲少年碼頭玩花式跳水 面部先落水 慘成植物人

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Dolan之前已曾多次玩跳水，包括圖中去埃及的時候。(互聯網)

Dolan之前已曾多次玩跳水，包括圖中去埃及的時候。(互聯網)

英國一名15歲少年因貪玩在碼頭跳水，以在朋友面前耀武揚威，但最終出意外，其面部先落水，隨即昏迷，因腦部受創而慘成植物人。

跳水意外｜15歲事主患ADHD

15歲的Jack Dolanl患有專注力不足及過度活躍症(ADHD)，據報之前已多次玩「花式跳水」，包括去年9月去埃及旅行時，亦有在碼頭跳水。

慘劇發生於6月23日，當日Dolan是首次在沒有母親及繼父陪同下，跟女友和幾位朋友，一起去肯特郡的碼頭Stone Pier遊玩。有照片可見他出事前還跟朋友在車站微笑合照。跟過往跳水不同的是，Dolan今次是頭部率先入水，衝力之大令人旋即不省人事，朋友見狀立即把他拉上水，女友亦隨即通知Dolan的35歲繼父Dave。

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Dolan出事前跟朋友合照。(互聯網) Dolan與媽媽。(互聯網) Dolan之前去埃及旅行時亦曾跳水。(互聯網) Dolan之前去埃及旅行時亦曾跳水。(互聯網) 事發碼頭。(互聯網)

跳水意外｜眼皮會動但如植物人 醫生︰不會痊愈

Dolan送院後照磁力共振(MRI)，證實腦部受創且無法修補，醫生其後撤掉他的維生儀器，想不到Dolan可以自行呼吸，眼皮會動，但沒有醒來，身體也動不了，如同植物人狀態，醫生認為他不會痊愈。

繼父Dave表示，「那裡(碼頭)只高約3至4米，如果他有稍為轉身或作其他動作，他大概就會沒事」，「他之前而已跳過很多次，因此我們也不責怪他」。

跳水意外｜首次在沒有父母陪同下去海邊即出事

Dave並說，之前也見過Dolan跳水，「他微笑著，向人們炫耀」，Dave慶幸的是「至少他記得的最後一件事是開心的」。他指，今次是見兒子已15歲，才首次讓他在沒有父母陪同下去跟朋友海邊玩，本想給他多點自由，沒料悲劇發生。

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目前父母發起眾籌，希望有資金讓他們把Dolan接回家中照顧，直至他離世，但據報醫生也不知Dolan可活多久，有可能是數周亦可能是數年。

事主之前在埃及跳水的片段︰

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