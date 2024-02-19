15歲少年路上遭混混持槍逼決鬥 被打入院昏迷兩日皆因「生得靚仔」

長得帥也是錯！泰國一名15歲少年，日前走在路上時突然被4名小混混持槍逼決鬥，理由竟是因看不慣他長太帥，倒楣的少年最後被揍到昏迷，送醫兩天才成功甦醒。

少年最後被揍到昏迷兩天

根據當地媒體報導，15歲少年穆永（Mooyong）住在泰國烏隆府（Udon），有天他和奶奶拿了錢，打算到理髮店剪頭髮，沒想到經過一處大橋時，迎面走來4名青少年持槍逼他決鬥，穆永向他們詢問為何要打架，沒想到對方竟回應「我就是想打架，因為你長太帥了」。

結果穆永就被對方一夥人痛打一頓，頸部遭到叫巴斯（Bas）的16歲少年重擊，當場昏迷，穆永的朋友趕緊騎摩托車將他送往醫院，不過由於著急送醫，不慎讓他的右腳在地上拖行，多出一道深可見骨的傷口。

穆永在醫院昏迷兩天後，才終於甦醒，他告訴警方，自己和朋友們都沒和對方有過節，當時小混混們拿著2把槍，所以沒人敢反抗。穆永的奶奶得知孫子受傷後，則是痛心至極，她哭著告訴媒體，穆永是家中唯一男丁，平常都會幫忙做家務，從不在外頭惹事生非，是個非常乖的孩子。

不過由於巴斯的母親堅稱自己的孩子是個好人，絕不可能在路上隨便對人動粗，加上她打官司沒輸過，因此穆永的家人都很擔心，只希望法院可以給他們應有的正義。