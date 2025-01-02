15歲華裔女失蹤多日 驚揭變「鱷魚河」腐屍 連串謊言掀悲劇序幕

馬來西亞一名15歲少女，上月某日下午跟家人說去練習舞師，家人到練習場接她時，驚見場館根本沒開。少女徹夜未歸更音訊全無，男友聲稱曾跟她吵架，並指她其後自己叫車離開，但最終少女被發現陳屍於一條有鱷魚出沒的垃圾河上，屍身已腐爛。

父接載女兒至舞獅館 晚上驚悉場館根本沒開

15歲事主葉馨媛於上月19日跟家人說要一間桌球中心的舞獅館練習舞獅，父親親自載她到現場附近。直至當晚10時30分前，葉馨媛仍有跟母親以WhatsApp聯絡，包括問媽媽可否出席教會於28日舉行的聖誕活動，以及升中四後該選修甚麼科目等。