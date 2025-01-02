15歲華裔女失蹤多日 驚揭變「鱷魚河」腐屍 連串謊言掀悲劇序幕

馬來西亞一名15歲少女，上月某日下午跟家人說去練習舞師，家人到練習場接她時，驚見場館根本沒開。少女徹夜未歸更音訊全無，男友聲稱曾跟她吵架，並指她其後自己叫車離開，但最終少女被發現陳屍於一條有鱷魚出沒的垃圾河上，屍身已腐爛。
父接載女兒至舞獅館 晚上驚悉場館根本沒開
15歲事主葉馨媛於上月19日跟家人說要一間桌球中心的舞獅館練習舞獅，父親親自載她到現場附近。直至當晚10時30分前，葉馨媛仍有跟母親以WhatsApp聯絡，包括問媽媽可否出席教會於28日舉行的聖誕活動，以及升中四後該選修甚麼科目等。
但直至當晚10時30分，家人準備到舞獅館接她回家時，多次致電及發短訊給她，均未獲回應。家人聯絡舞獅館負責人後大吃一驚，得悉舞獅館當日根本沒開。
少女暪著家人拍拖 男友︰吵架後她獨自離開
家人遍尋不獲後報警，其後在長女口中套出，原來葉女暪著家人拍拖。警方隨即圍繞其16歲男友調查，發現閉路電視拍到葉女當日曾坐電召車到他家。男友向警方聲稱，他跟葉女在晚餐時吵架，葉女之後自己乘電召車離開。但電召車公司的紀錄卻顯示，葉女當日只叫了一次車。
男友最終供稱跟家人合力棄屍 毒品肇禍
及至上月28日，警方在當地萬津地區一條河中發現一具女屍，至本月2日(周四)化驗結果證實是葉女。據報遺體在河裡的一個垃圾閘被民眾發現，而現場是鱷魚的棲息地。警方已拘捕3名疑犯，包括葉女男友，以及男友的兄長及父親協助調查，據稱葉女男友被捕後供稱，葉女當日在他家中一起喝下加了毒品的飲料後，懷疑因中毒死亡，他大驚下與家人合力棄屍於河中。