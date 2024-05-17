16女子提控 案發多半未成年 大衛高柏飛遭控非禮落藥性侵

國際著名魔術師大衛高柏飛(David Copperfield)爆出性醜聞，英國《衛報》美國版周三報道，16名女子指控曾遭他落藥性侵、摸胸非禮等，事發於1980年代至2014年間，過半數女子聲稱當時未滿18歲，年紀最小僅15歲。大衛高柏飛透過律師一一否認指控。 《衛報》訪談逾100人並翻查警方及法庭紀錄等，其中16名女子指控大衛高柏飛對她們行為不檢，其中3人稱曾遭他落藥性侵，而該16人是透過大衛的工作而認識他。對此，律師回應指大衛高柏飛「從未對任何人做出不當行為，更遑論未成年人士」，並形容他「善良、害羞、不管男女都尊重」。

演出後約少女消遣 67歲的大衛高柏飛早於2018年已捲入性醜聞。當年，女子劉易斯(Brittney Lewis)指控於1988年曾遭大衛落藥性侵，當時她17歲，是一名模特兒。大衛當年否認指控，而劉易斯正是《衛報》這次報道的16名女子之一。 《衛報》指，除了劉易斯，化名Gillian的女子亦聲稱自己與一名友人曾遭大衛落藥後，非自願下與他發生性行為，她是於1993年大衛一場演出後，與他飲酒消遣後「出事」。對此，大衛的律師也否認，指在他當年那些演出後沒有人提出上述指控，「藥物亦不屬於他的世界」。