16歲亞裔男報復iPhone被搶 燒錯屋害死5人包括兩嬰 囚60年 警靠一關鍵破案(有片)

美國發生一宗恐怖的「點錯相」慘案。一名案發時16歲的亞裔少年的iPhone被搶後，透過《Find My》程式定位到其iPhone位置。但他並非報警或想辦法取回，而是夥同另外兩男燒屋報復，而且還「燒錯屋」，令無辜的一家八口5人燒死，包括一對分別6個月大及21個月大的嬰兒。涉案亞裔少年將會被判囚60年。 點錯相｜一家八口好夢正酣5死 案發在2020年8月，當時16歲音譯姓裴的被告Kevin Bui，聯同分別16歲及14歲朋友Gavin Seymour和Dillon Siebert，經過幾星期策劃後，於8月5日零晨2時連穿上黑衣連帽衛衣、戴上面罩闖入位於丹佛市(Denver)一間民居內淋汽油縱火。屋內的非洲塞內加爾裔姓Diol的一家八口，當時好夢正酣。

有片段可見當晚火勢非常猛烈，火舌從窗口竄出。屋內3人從二樓窗口跳出，骨折受傷但撿回一命，而41歲屋主、23歲屋主妻子、21個月大女兒、屋主妹妹以及她的6個月大女兒，在火大中活活燒死。據報眾人被發現死在大門後不遠處，死時相擁在一起。 點錯相｜警方要求Google提供搜尋資料助破案 警方起初對兇手毫無頭緒，其後要求Google提交案發前15日內，曾在網上搜索案發地點Truckee Street人士的IP位址資料，令調查出現進展。之後再根據手機資訊，鎖定裴男以及另外兩人，並於2021年1月拘捕他們，控以多項罪名。

3名被告亦曾上網搜索火災及謀殺刑罰等資訊，而裴男曾在社交平台上向朋友說他的iPhone被人搶去，又曾揚言「他們(搶犯)會得到應得的」，以及hashtag「#possibleruinourfuturesandburnhishousedown」，意思是就算可能令自己前途盡毀，也要燒掉對方的屋。調查人員發現他們最終燒錯屋。另外兩名被告較早前分別被判囚40及10年，裴男則將於7月2日判刑，其律師團隊日前已與控方達方協議，同意以判囚60年，換取控方不起訴額外60條控罪。