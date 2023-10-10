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國際
2023-10-10 19:18:11

16歲仔創業賣「波衫盲盒」大賣逾3.5萬件至66國 老師曾潑冷水

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瓊斯創業成功，至今已售出逾3.5萬件波衫。(互聯網)

瓊斯創業成功，至今已售出逾3.5萬件波衫。(互聯網)

常說莫欺少年窮，英國一名少年16歲時在家中睡房開展一盤「波衫盲盒」小生意，搜羅各地球隊波衫，再以盲盒/扭蛋方式出售，起初被老師大潑冷水，認為沒有人會購買唔知乜頭乜路球會、唔係自己愛隊的波衫。然而老師錯了，3年過去，少年至今已賣出超過3.5萬件波衫，顧客遍及全球66個國家，其公司的社交平台也有逾9萬人跟隨，如今父母也已成為他的「員工」。

現年19歲的「波衫盲盒」公司Surprise Shirts老闆瓊斯(Louis Jones)，居於英國林肯郡霍恩卡斯爾(Horncastle)，在2020創辦這盤生意，生意愈做愈大，目前已有辦公室，裡面有一張巨型的世界地圖，瓊斯會在達成銷售的國家加上標誌，以了解自己的生意已觸及哪些地方。

Surprise Shirts「盲盒球衣」部分特別款式︰

瓊斯最喜歡的其中兩件波衫。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 瓊斯在每個成功出貨的國家加上標籤。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 「波衫盲盒」內的球衣。(互聯網) 瓊斯父親羅布。(互聯網)

波衫盲盒｜顧客可指定不想要的顏色及球會

雖說瓊斯出售的是「盲盒」，但為免令顧客失望，他也讓顧客事先指定不想要的顏色、聯賽或球隊。根據Surprise Shirts官網，一個正價「盲盒波衫」成年人size售價為35.99英鎊，約訂購一年、每月送貨一次，每個盲盒則為31.99鎊，並於第12個月額外贈送一件。小童版單個盲盒為26.99鎊、12個月訂購每月則為22.99鎊。網站表示，所有球衣均為全新，來自全球任何國家及球會過去10年的出品。

波衫盲盒｜偏愛顧客設計奇特的球衣

據報瓊斯的老師曾跟他說，沒有人會買自己不支持的球隊波衫，但瓊斯並未動搖，反而更加把勁搞這盤生意。父親羅布(Rob)表示，為兒子工作是「夢想成真」，「我們本來是非常熱愛足球的球迷，若3年前有人告訴我，我會在兒子的足球事業中工作，我根本不會相信」。母親亦說：「我為他感到非常自豪。」瓊斯本身偏愛設計奇特的球衣，他最喜歡2020年Forward Madison FC的「DripKit」球衣，說這是「我見過的最瘋狂的球衣之一」。

金球獎2023

金球獎2023｜入圍名單，美斯、麥巴比、夏蘭特入圍。（France Football FB） 金球獎2023｜哈利卡尼（拜仁慕尼黑、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜域陀奧森漢（拿玻里、尼日利亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基利安麥巴比（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜莫迪歷（皇家馬德里、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜金玟哉（拜仁慕尼黑、南韓）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜利雲杜夫斯基（巴塞隆拿、波蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜拿達路馬天尼斯（國際米蘭、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜美斯（國際邁亞密、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基沙文（馬德里體育會、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜洛迪卡斯簡迪（曼城、西班牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里、巴西）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖利安艾華利斯（曼城、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜耶辛尼保奴（希拉爾、摩洛哥）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜根度簡（巴塞隆拿、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜馬田奧迪加特（阿仙奴、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜魯賓戴亞斯（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜達米安馬天尼斯（阿士東維拉、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜艾寧夏蘭特（曼城、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜尼高路巴列拿（國際米蘭、意大利）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖迪比寧咸（皇家馬德里、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜高路梅安尼（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜貝拿度施華（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基華拉斯基利亞（拿玻里、格魯吉亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奇雲迪布尼（曼城、比利時）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜布卡約沙卡（阿仙奴、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆罕默德沙拿（利物浦、埃及）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜賓施馬（伊蒂哈德、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜加華度爾（曼城、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆斯亞拿（拜仁慕尼黑、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奧拿拿（曼聯、喀麥隆）列入圍名單。（France Football FB）
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