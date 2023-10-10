16歲仔創業賣「波衫盲盒」大賣逾3.5萬件至66國 老師曾潑冷水

常說莫欺少年窮，英國一名少年16歲時在家中睡房開展一盤「波衫盲盒」小生意，搜羅各地球隊波衫，再以盲盒/扭蛋方式出售，起初被老師大潑冷水，認為沒有人會購買唔知乜頭乜路球會、唔係自己愛隊的波衫。然而老師錯了，3年過去，少年至今已賣出超過3.5萬件波衫，顧客遍及全球66個國家，其公司的社交平台也有逾9萬人跟隨，如今父母也已成為他的「員工」。

現年19歲的「波衫盲盒」公司Surprise Shirts老闆瓊斯(Louis Jones)，居於英國林肯郡霍恩卡斯爾(Horncastle)，在2020創辦這盤生意，生意愈做愈大，目前已有辦公室，裡面有一張巨型的世界地圖，瓊斯會在達成銷售的國家加上標誌，以了解自己的生意已觸及哪些地方。

Surprise Shirts「盲盒球衣」部分特別款式︰