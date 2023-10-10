16歲仔創業賣「波衫盲盒」大賣逾3.5萬件至66國 老師曾潑冷水

常說莫欺少年窮，英國一名少年16歲時在家中睡房開展一盤「波衫盲盒」小生意，搜羅各地球隊波衫，再以盲盒/扭蛋方式出售，起初被老師大潑冷水，認為沒有人會購買唔知乜頭乜路球會、唔係自己愛隊的波衫。然而老師錯了，3年過去，少年至今已賣出超過3.5萬件波衫，顧客遍及全球66個國家，其公司的社交平台也有逾9萬人跟隨，如今父母也已成為他的「員工」。
現年19歲的「波衫盲盒」公司Surprise Shirts老闆瓊斯(Louis Jones)，居於英國林肯郡霍恩卡斯爾(Horncastle)，在2020創辦這盤生意，生意愈做愈大，目前已有辦公室，裡面有一張巨型的世界地圖，瓊斯會在達成銷售的國家加上標誌，以了解自己的生意已觸及哪些地方。
Surprise Shirts「盲盒球衣」部分特別款式︰
波衫盲盒｜顧客可指定不想要的顏色及球會
雖說瓊斯出售的是「盲盒」，但為免令顧客失望，他也讓顧客事先指定不想要的顏色、聯賽或球隊。根據Surprise Shirts官網，一個正價「盲盒波衫」成年人size售價為35.99英鎊，約訂購一年、每月送貨一次，每個盲盒則為31.99鎊，並於第12個月額外贈送一件。小童版單個盲盒為26.99鎊、12個月訂購每月則為22.99鎊。網站表示，所有球衣均為全新，來自全球任何國家及球會過去10年的出品。
波衫盲盒｜偏愛顧客設計奇特的球衣
據報瓊斯的老師曾跟他說，沒有人會買自己不支持的球隊波衫，但瓊斯並未動搖，反而更加把勁搞這盤生意。父親羅布(Rob)表示，為兒子工作是「夢想成真」，「我們本來是非常熱愛足球的球迷，若3年前有人告訴我，我會在兒子的足球事業中工作，我根本不會相信」。母親亦說：「我為他感到非常自豪。」瓊斯本身偏愛設計奇特的球衣，他最喜歡2020年Forward Madison FC的「DripKit」球衣，說這是「我見過的最瘋狂的球衣之一」。