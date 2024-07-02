16歲仔年少無知臉上刺青 無法搵工識女友「泰」後悔

泰國一名16歲少年因年少無知，兩年前在朋友慫恿之下，花了500泰銖（約106港元）在臉上刺青，惟現時卻非常後悔了，因他無法找工作之餘，更被外界以異樣眼光看待，並且交不到女朋友。於是他尋求網民幫助。一間位在曼谷的診所主動聯絡少年，稱願意免費替他去除紋身。

該名16歲少年Phu來自武里南府，他稱兩年前在一名年長友人的邀約下，花了500泰銖在臉上刺青，紋身遍及眉毛上方至下巴。然而他也為自己的「衝動」附上代價。他自言紋身後，生活開始陷入困難，無論走到哪裡都會被大人用異樣眼光看待，未能搵工之餘，並且交不到女朋友，「因為大家都認為我是壞人」。