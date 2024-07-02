16歲仔年少無知臉上刺青 無法搵工識女友「泰」後悔

泰國一名16歲少年因年少無知，兩年前在朋友慫恿之下，花了500泰銖（約106港元）在臉上刺青，惟現時卻非常後悔了，因他無法找工作之餘，更被外界以異樣眼光看待，並且交不到女朋友。於是他尋求網民幫助。一間位在曼谷的診所主動聯絡少年，稱願意免費替他去除紋身。
該名16歲少年Phu來自武里南府，他稱兩年前在一名年長友人的邀約下，花了500泰銖在臉上刺青，紋身遍及眉毛上方至下巴。然而他也為自己的「衝動」附上代價。他自言紋身後，生活開始陷入困難，無論走到哪裡都會被大人用異樣眼光看待，未能搵工之餘，並且交不到女朋友，「因為大家都認為我是壞人」。
診所願免費除紋身 惟欠旅費住宿費
不過近日Phu的朋友在社交平台TikTok上公開Phu的照片與故事，影片隨即爆紅。Phu表示，「有一間位於曼谷的診所主動聯繫我，表示願意免費幫我去除紋身。現在我又有了新希望，接下來我會努力完成學業，然後去找一份工作。」儘管目前已經獲得移除紋身的「免費贊助」，但是Phu仍面臨問題。根據診所說法，他必須每月接受1次雷射治療，共需要8次，才能完全去除紋身。也就是說整個療程將持續8個月，且每次治療包含來回車程與住宿需2至3天。但他目前沒有足夠的資金來支付旅費和住宿費。