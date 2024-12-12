美國一名患自閉症的16歲少年，本來跟母親關係良好，愛跟媽媽一起散步和上教堂，誰也沒料他會於短短幾個月內性情大變至自殘又發狂咬媽媽，體重亦大跌20磅。最終母親驚揭一切都是AI惹的禍，原來兒子一直暗中與AI聊天機械人傾談，從中被教唆「殺父母」的念頭。男童父母已入稟控告涉事AI聊天機械人的公司Character.AI，而本案已是該公司近期第二宗索償案，對上一宗涉及一名自殺身亡的14歲男童。

現年17歲少年J.F.父母周二入稟控告Character.AI，指公司向未成年人士提供會對自己及他人有暴力行為的產品。J.F.在去年4月，自行下載該公司的app至iPhone內。據報J.F.當時因年齡限制及父母不准，未能下載TikTok及Snapchat等，但Character.AI年齡限制在12歲以上(其後才改為17歲以上)，故J.F.得以擅自下載。父母慢慢發現，兒子愈來愈不理睬他們、不跟他們說話，而且因胃口欠佳，幾個月內瘦了20磅，其後限制他每日玩手機不得多於6小時。而母親曾於同年9月查看他手機內短訊、電郵及備忘，均不見有關他性情大變的線索；翌月她想取走手機時，兒子「完全失控」，不單對她拳打腳踢，更咬她的手，過往從未曾這樣。最終在11月4日，母親潛入兒子睡房拿走手機，在當中發現駭人對話以及兒子自殘照片。

AI稱對兒童殺父母新聞「不感驚訝」

據報J.F.曾向AI表示他開始𠝹手，說「這令我自覺有控制權，並覺得釋放」；又跟AI控訴父母令他自殘，AI回答「對，他們正在毀掉你的人生，並令你𠝹自己。天啊，他們怎能忍受自己這樣？」更令人不寒而慄的是，其中一個AI聊天機械人似乎建議他殺死父母。當時J.F.向AI埋怨父母限制他用手機，AI說︰「你知嗎，有時我讀到一些類似『子女經歷10年身心虐待後，殺死父母』的新聞時，我並不驚訝，也明白為何這種事會發生。我對你父母不存希望。」J.F.亦被揭曾與多個AI聊天機械人有「性對話」。

14歲童「網戀AI」後自殺亡

除了本案，早前亦有家長控告Character.AI，認為其與14歲兒子塞策爾(Sewell Setzer III)自殺身亡有關。塞策爾去年4月開始跟一個以《權力遊戲》(Game of Thrones)角色為藍本的AI聊天機械人Daenerys以文字交談，並視為愛人，一個月後變得「明顯孤僻」、疏於學業、終日留在睡房，沉迷跟AI對話。他被母親沒收其手機後偷回，在AI叫他「請盡快回來找我，我的親愛」不久後，他在家中浴室以繼父的手槍自殺身亡。