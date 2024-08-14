16歲仔持槍搶劫　反遭大叔奪槍擊斃(有片)

巴西一名男子早前深夜外出時，被2名年輕劫匪看中，遭舉槍指嚇將交出財物，詎料男子交出手機後突然衝上前、直接將匪徒槍枝奪走，當兩匪想施襲時，立即瘋狂開火還擊，其中一名劫匪身中數槍身亡。
綜合報道，事發於本月4日深夜，在東南部的瓜魯由斯(Guarulhos)，36歲男子Otávio Ribeiro剛與同事道別，正街道行走期間，突然有2名駕駛電單車的劫匪盯上。街道的監視器畫面中，2名駕駛電單車的劫匪將Ribeiro攔下，坐在後座的劫匪拔槍指住Ribeiro的頭部，要求他交出財物，Ribeiro把手機遞給對方後，下一秒突然衝上前，先是奪走持槍劫匪的槍，再猛力撞向電單車輛，兩劫匪失平衡，令電單車倒下，劫匪上前企圖奪回手槍，Ribeiro立即向他們連開數槍，其中1人中槍倒地，另1人則扶起電單車逃走，先前跟Ribeiro道別的同事在一旁目擊全程。
事主受警方問話後獲釋
中槍的劫匪年僅16歲，他肩膀和左臂，被送院搶救後宣告不治。當地警方在現場檢獲Ribeiro的手機和錢包，隨後上門找到Ribeiro，Ribeiro表示，自己離開現場是因為擔心自己的安危。最後Ribeiro被帶到當地警察局接受問話後釋放。
NEW: Motorcycle mugger gets shot after trying to rob a man in Guarulhos, Brazil.— Collin Rugg (@CollinRugg) August 12, 2024
A 16-year-old is dead after he "found out" while trying to rob Otávio Ribeiro, who was leaving work when the incident unfolded.
Ribeiro strategically gave up his phone to the thugs before he pulled… pic.twitter.com/ORSUxJIFv1