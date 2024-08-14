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國際
2024-08-14 15:45:00

16歲仔持槍搶劫　反遭大叔奪槍擊斃(有片)

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16歲仔持槍搶劫，遭大叔奪槍反擊射死。(X)

16歲仔持槍搶劫，遭大叔奪槍反擊射死。(X)

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巴西一名男子早前深夜外出時，被2名年輕劫匪看中，遭舉槍指嚇將交出財物，詎料男子交出手機後突然衝上前、直接將匪徒槍枝奪走，當兩匪想施襲時，立即瘋狂開火還擊，其中一名劫匪身中數槍身亡。

綜合報道，事發於本月4日深夜，在東南部的瓜魯由斯(Guarulhos)36歲男子Otávio Ribeiro剛與同事道別，正街道行走期間，突然有2名駕駛電單車的劫匪盯上。街道的監視器畫面中，2名駕駛電單車的劫匪將Ribeiro攔下，坐在後座的劫匪拔槍指住Ribeiro的頭部，要求他交出財物，Ribeiro把手機遞給對方後，下一秒突然衝上前，先是奪走持槍劫匪的槍，再猛力撞向電單車輛，兩劫匪失平衡，令電單車倒下，劫匪上前企圖奪回手槍，Ribeiro立即向他們連開數槍，其中1人中槍倒地，另1人則扶起電單車逃走，先前跟Ribeiro道別的同事在一旁目擊全程。

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坐在後座的劫匪拔槍指住Ribeiro的頭部，要求他交出財物。(X) 坐在後座的劫匪拔槍指住Ribeiro的頭部，要求他交出財物。(X) Ribeiro突然衝上前，先是奪走持槍劫匪的槍，再猛力撞向電單車輛。(X) 劫匪上前企圖奪回手槍，Ribeiro立即向他們連開數槍。(X) 其中1人中槍倒地，剛跟Ribeiro道別的同事在一旁目擊全程。(X)

事主受警方問話後獲釋

中槍的劫匪年僅16歲，他肩膀和左臂，被送院搶救後宣告不治。當地警方在現場檢獲Ribeiro的手機和錢包，隨後上門找到RibeiroRibeiro表示，自己離開現場是因為擔心自己的安危。最後Ribeiro被帶到當地警察局接受問話後釋放。

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