16歲仔持槍搶劫　反遭大叔奪槍擊斃(有片)

巴西一名男子早前深夜外出時，被2名年輕劫匪看中，遭舉槍指嚇將交出財物，詎料男子交出手機後突然衝上前、直接將匪徒槍枝奪走，當兩匪想施襲時，立即瘋狂開火還擊，其中一名劫匪身中數槍身亡。

綜合報道，事發於本月4日深夜，在東南部的瓜魯由斯(Guarulhos)，36歲男子Otávio Ribeiro剛與同事道別，正街道行走期間，突然有2名駕駛電單車的劫匪盯上。街道的監視器畫面中，2名駕駛電單車的劫匪將Ribeiro攔下，坐在後座的劫匪拔槍指住Ribeiro的頭部，要求他交出財物，Ribeiro把手機遞給對方後，下一秒突然衝上前，先是奪走持槍劫匪的槍，再猛力撞向電單車輛，兩劫匪失平衡，令電單車倒下，劫匪上前企圖奪回手槍，Ribeiro立即向他們連開數槍，其中1人中槍倒地，另1人則扶起電單車逃走，先前跟Ribeiro道別的同事在一旁目擊全程。