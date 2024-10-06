16歲少女只食薯條薯片慘失明 嚴重偏食險送命

兒童偏食問題嚴重者可掉命。英國16歲少女Bella Mildon曾於12歲時成為新聞人物，她暈倒入院差點喪命，揭發原來因偏食營養不良，並已導致失明。Bella患有自閉症，不能言語，自幼兒時期已患上嚴重偏食，養成只食薯條和薯片，結果導致缺乏維他命A因而失明。

患上罕見偏食症

Bella父親近日再度受訪，難忘那天的經歷，稱叫女兒起身時，她完全沒有反應，看來已死掉。他趕忙將女兒送院，幸救回一命，但卻得知她已失明的噩耗。Bella所患的是外界甚少知道的飲食失調症「迴避/限制型攝食症」(avoidant/restrictive food intake disorder, ARFID)。父母稱，曾向醫生表示憂慮女兒的健康，但因薯條和薯片等高脂高卡食物，女兒並沒有瘦下來，體重可以接受，遂錯失救治機會。結果入院後，發現女兒體內維他命A水平，只有在第三世界才會出現。