16歲少女失蹤3日 全身赤裸手腳被綁棄堆填區 大難不死獲救 (有片)

墨西哥一名16歲少女失蹤了3天後，被發現全身赤裸遭遺棄在一個堆田區的垃圾袋內，猶幸仍然生還。少女獲救後神志迷糊，稱只記得曾與多名女子被禁錮在一處地點。據報有閉路電視拍到少女被一名男子擄上車的情況。
16歲少女Maria Angela Olguin於本月19日失蹤，據報她是在墨西哥城一個地鐵站公廁外等候母親時被擄走。Olguin的姊姊說︰「閉路電視片段清楚可見她並非自行離開，而是被一名男子拉著手臂抓走，但片段拍不到之後的事」。有片段可見，疑為Olguin的女子被一名男子強迫前行，之後消失在一輛白色貨van後。
少女失蹤｜幸民眾聽到哭聲 救回女事主
Olguin失蹤後，家人除要求當局協助，其母亦聯同數十名女性在市內大舉尋人。Olgiun最終在本月22日，在市郊一處堆填區被發現，當時她被藏在一個大型黑色垃圾袋內，全身赤裸、手腳被綑綁，且神志不清，只能說出自己「被綁架」。發現Olgiun的是一名女居民，她稱「我聽到停車場旁邊的堆填區聽到哭聲」，令Olgiun得以獲救。
當地警方表示，Olguin說她擄至一處有其他女子地方，當中有不少人未成年，暫未知為何她會被擄走及「獲釋」。有報道指，墨西哥每日平均有7名女性失蹤，去年11月，一名27歲女子被發現倒斃在墨西哥城一處路旁，據報在酒吧玩樂後失蹤。
ASÍ SE LLEVARON a MARÍA ANGELA— Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 24, 2023
Cámaras del @C5_CDMX captaron a la menor afuera de los baños en el @MetroCDMX I Verdes.
Aunq se dijo q se la llevaron del brazo, solo se aprecia q se va con un hombre.
Ella contó q la drogaron y encadenaron.
Las imágenes en @multimediostv pic.twitter.com/iBefY8mxck