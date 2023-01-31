16歲少女失蹤3日 全身赤裸手腳被綁棄堆填區 大難不死獲救 (有片)

墨西哥一名16歲少女失蹤了3天後，被發現全身赤裸遭遺棄在一個堆田區的垃圾袋內，猶幸仍然生還。少女獲救後神志迷糊，稱只記得曾與多名女子被禁錮在一處地點。據報有閉路電視拍到少女被一名男子擄上車的情況。

16歲少女Maria Angela Olguin於本月19日失蹤，據報她是在墨西哥城一個地鐵站公廁外等候母親時被擄走。Olguin的姊姊說︰「閉路電視片段清楚可見她並非自行離開，而是被一名男子拉著手臂抓走，但片段拍不到之後的事」。有片段可見，疑為Olguin的女子被一名男子強迫前行，之後消失在一輛白色貨van後。