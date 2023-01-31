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國際
2023-01-31 19:30:32

16歲少女失蹤3日 全身赤裸手腳被綁棄堆填區 大難不死獲救 (有片)

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當局早前發出尋人告示。(互聯網)

當局早前發出尋人告示。(互聯網)

閉路電視拍下據報是女事主被擄走的一刻。(互聯網)

閉路電視拍下據報是女事主被擄走的一刻。(互聯網)

墨西哥一名16歲少女失蹤了3天後，被發現全身赤裸遭遺棄在一個堆田區的垃圾袋內，猶幸仍然生還。少女獲救後神志迷糊，稱只記得曾與多名女子被禁錮在一處地點。據報有閉路電視拍到少女被一名男子擄上車的情況。

16歲少女Maria Angela Olguin於本月19日失蹤，據報她是在墨西哥城一個地鐵站公廁外等候母親時被擄走。Olguin的姊姊說︰「閉路電視片段清楚可見她並非自行離開，而是被一名男子拉著手臂抓走，但片段拍不到之後的事」。有片段可見，疑為Olguin的女子被一名男子強迫前行，之後消失在一輛白色貨van後。

Olguin僥倖獲救，大難不死。(互聯網)

Olguin僥倖獲救，大難不死。(互聯網)

少女失蹤｜幸民眾聽到哭聲 救回女事主

Olguin失蹤後，家人除要求當局協助，其母亦聯同數十名女性在市內大舉尋人。Olgiun最終在本月22日，在市郊一處堆填區被發現，當時她被藏在一個大型黑色垃圾袋內，全身赤裸、手腳被綑綁，且神志不清，只能說出自己「被綁架」。發現Olgiun的是一名女居民，她稱「我聽到停車場旁邊的堆填區聽到哭聲」，令Olgiun得以獲救。

當地警方表示，Olguin說她擄至一處有其他女子地方，當中有不少人未成年，暫未知為何她會被擄走及「獲釋」。有報道指，墨西哥每日平均有7名女性失蹤，去年11月，一名27歲女子被發現倒斃在墨西哥城一處路旁，據報在酒吧玩樂後失蹤。

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