16歲少年公營醫院睇泌尿科 約到2025年6月 父親嚇呆：到時佢已經18歲

英國《每日郵報》報道，事發於什羅普郡 (Shropshire)國民保健服務(NHS)旗下的魯斯伯里及特爾福德醫院(Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust，SaTH)，少年的父親表示，收到預約通知時，以為是院方打錯日期，因為他們預期NHS醫院排期需9個月左右，於是向預約部門查詢，但對方表示這就是正確日期，還說「我們收到很多此類的查詢電話，特別是泌尿科」。

英國一名16歲少年因泌尿問題被轉介到公營醫院做檢查，父親收到醫院預約通知，上面寫著檢查時間為「2025年6月25日」，令他大感驚訝。

公營醫院預約看專科或做檢查，排期數以月、甚至以年計，並非香港特有，其他地方亦然。

泌尿問題可以等咁耐？

父親說，算一算，等到可以看診的那天，16歲的兒子已經滿18歲，是距今951日，超過兩年半。雖然兒子沒有即時生命危險，但其泌尿科症狀令他每日都很不舒服，影響生活。他又指，私營醫療機構的費用太貴，他們負擔不起，但沒想到轉介至公營醫院要等候那麼長時間，只覺「難以置信」，「又沮喪」。

魯斯伯里自由民主黨市議員Alex Wagner批評這是「什羅普郡NHS醫院質素該死的例子」。他說，這不是單一例子，什羅普郡有數名病人同樣面對輪候時間漫長的問題。

SaTH院方就事件致歉，解釋是因新冠肺炎疫情造成人手短缺所致，但要病人等待逾2年半「是完全不能接受」。院方強調，事件是罕見個案，並承諾會盡力協助病人縮短輪候時間。