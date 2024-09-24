16 歲的基爾伯恩(Eric Kilburn Jr.) 是美國密西根州古德里奇高中 (Goodrich High School) 的美式足球員，他正式創造了兩項健力士世界紀錄，這位身高2.08米的男孩擁有當今青少年中最大的腳和手。
據《紐約郵報》報道，基爾伯恩的腳長為34.3cm，男鞋尺寸要穿到23碼，比一般男性的正常尺寸8.5至9碼要大得多。同時，他的手掌長度為53.7cm，遠大於同齡人的平均長度49.3cm。
「人們通常會感到驚訝，並且在與我談論我的腳和手的尺寸時感到很新奇，」他告訴健力士世界紀錄。「我因為這樣認識了很多有趣的人。」
據悉，基爾伯恩從幼稚園起身材就比其他同學大得多，從國小五年級起就無法在商店購買新鞋了。當他的身材開始為日常生活帶來問題時，他才注意到自己的獨特性。由於家裡沒錢幫他客製鞋子，基爾伯恩選擇穿著洞洞鞋，即使是在下雪天也是如此，這導致他的腳出現了疼痛的老繭、水泡和凍甲的狀況。
就連參與美式足球賽時，基爾伯恩也沒有釘鞋能穿，害他經常扭傷腳。
幸運的是，隨著他的故事流傳開來，一些運動品牌如Under Armour和Reebok都紛紛表示可以提供基爾伯恩幾雙適合他的球鞋。
這消息令基爾伯恩相當感動，他說，「看到這麼多人真正關心幫助別人，真是太酷了。」
而儘管創下兩項健力士世界紀錄並不在他的人生目標之中，但基爾伯恩仍對得到認可感到興奮。「進入健力士世界紀錄感覺超現實，從翻看紀錄到自己走進 2025年的紀錄中，是我從未想像過的事。這段經歷讓我非常感激。在我看來，這確實是再好不過了。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Eric Kilburn Jr. has the largest hands and feet on a teenager.— Guinness World Records (@GWR) September 12, 2024
He wears shoes originally designed for Shaquille O'Neal 👟 pic.twitter.com/siNJ4Avtkf