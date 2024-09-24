16 歲的基爾伯恩(Eric Kilburn Jr.) 是美國密西根州古德里奇高中 (Goodrich High School) 的美式足球員，他正式創造了兩項健力士世界紀錄，這位身高2.08米的男孩擁有當今青少年中最大的腳和手。 據《紐約郵報》報道，基爾伯恩的腳長為34.3cm，男鞋尺寸要穿到23碼，比一般男性的正常尺寸8.5至9碼要大得多。同時，他的手掌長度為53.7cm，遠大於同齡人的平均長度49.3cm。

「人們通常會感到驚訝，並且在與我談論我的腳和手的尺寸時感到很新奇，」他告訴健力士世界紀錄。「我因為這樣認識了很多有趣的人。」 據悉，基爾伯恩從幼稚園起身材就比其他同學大得多，從國小五年級起就無法在商店購買新鞋了。當他的身材開始為日常生活帶來問題時，他才注意到自己的獨特性。由於家裡沒錢幫他客製鞋子，基爾伯恩選擇穿著洞洞鞋，即使是在下雪天也是如此，這導致他的腳出現了疼痛​​的老繭、水泡和凍甲的狀況。 就連參與美式足球賽時，基爾伯恩也沒有釘鞋能穿，害他經常扭傷腳。