16歲少年涉謀殺 聞法官稱當成人受審 庭上腳軟痛哭(有片)

案情指，當晚事主跟朋友一起回家途中，Simpson所乘坐的私家車駛至附近，坐在後座的Simpson看見事主後即大聲叫囂，該車接著駛近事主，Simpson從車上開槍，最終把他擊斃，事主友人則受傷獲救。

美國一名16歲少年因涉嫌槍殺另一名同年少年而受審，除不准保釋外，法官並宣布他將以成人身份受審，少年聽罷，在庭上怕得腳軟痛哭。

據報Simpson跟事主有結怨，去年曾在學校打架，但不知案發當日他為何突然發難開槍。警方之後在一個為有情緒及行為問題的兒童中心內拘捕Simpson。

Simpson日前出庭應訊，當聽到法官不准他保釋時即難過掩面，法官接著表示他將以成人身份受審，更令他大受打擊至腳軟痛哭，要由庭警攙扶。

北卡州去年修例 16及17歲重罪疑犯視作成人

北卡羅來納州在2019年曾通過法例，把16及17歲疑犯視為未成年犯受審，旨在讓行差踏錯的少年免留案底，並讓他們較易獲社會接納更生，避免其再走歪路。該州至去年12月修例，犯嚴重罪行的16及17歲人士將當作成人受審。據報Simpson是該州修例後，首名以成人身份受審的16歲人士。