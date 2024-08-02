165磅洛威拿離奇失蹤　主人查CCTV驚揭真兇無助痛哭(有片)

非洲肯亞一名女子家裡養了一隻重達75公斤(約165磅)的洛威拿犬，詎料某夜過後愛犬離奇失蹤，女飼主翻查路口的CCTV片段驚揭愛狗並非自己逃家，而是在院子裡的狗屋睡得好好的時候，被一隻闖入的母獅叼走，令她當場崩潰痛哭。

綜合報道，肯亞奈洛比女子Sylvia Wamai於2年前領養了一隻重達75公斤的洛威拿犬Jaci，牠身體強壯，主要在家看屋，平常都在前院並置有狗屋。日前Sylvia發現愛犬離奇失蹤，屋內都不見蹤影，難道Jaci離家出走？Sylvia情急之下請警方幫忙調閱路口CCTV看看發生甚麼事，卻發現心碎真相。原來Jaci當晚在院裡的狗屋睡得好好的，街外突然冒出一隻母獅，竟然翻牆走到她的家裡中，不有幾分鐘就將Jaci當成獵物，將牠叼著離開，片中所見，Jaci似乎已無反應。