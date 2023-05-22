17世紀畫作驚見小男孩穿「Nike球鞋」　網友笑稱：時空旅人

一對母女到倫敦的國家美術館時，意外發現一幅17世紀肖像畫的富公子，竟看似穿上一雙美國運動品牌Nike球鞋。（圖／翻攝Interactive Fine Art Gallery & Museum USEUM網站）

英國有一對母女近日到倫敦的國家美術館（National Gallery）時，意外發現一幅17世紀肖像畫上的富公子，竟看似穿上一雙美國運動品牌Nike的球鞋，引發熱議。網友也開玩笑表示，畫作上的富公子一定得到了有史以來的第一雙Nike球鞋，他可能真的是一位時空旅人。

白色勾勾是Nike logo？

《太陽報》報道，57歲媽媽佛斯凱特（Fiona Foskett）回憶，她與23歲女兒荷利（Holly）參觀美術館時發現畫上奇特之處，讓她印象深刻。畫中少年身披黑色外套斗篷，身穿荷葉邊袖白色襯衫，穿着赤褐色襪子和黑色靴子，符合時代特徵。但仔細看了一下，他的鞋上印有一個白色勾勾記號。佛斯凱特便告訴女兒，「他是不是穿着Nike的鞋子？」2人哄堂大笑。

仔細一看鞋上確實印有一個白色勾勾記號，與Nike的標誌十分雷同。（圖／翻攝Interactive Fine Art Gallery & Museum USEUM網站）

據報道稱，這幅畫作由已故荷蘭畫家費迪南德·波爾（Ferdinand Bol）在1650年代繪製，描繪一個神情嚴肅的8歲男童，他手上拿着一個高腳杯。男童被認為是波爾妻子的表親，也是富有酒商的兒子。然而，Nike是在1964年1月25日創立，距離波爾繪製這幅畫晚了3百多年。

民眾在一幅奧地利畫家華德米勒於1860年完成的畫作中，發現女子手持的物品神似iPhone。（圖／翻攝Interactive Fine Art Gallery & Museum USEUM網站）

事實上，這也不是第一次在古老畫作上發現現代的物品，2022年10月，有民眾在一幅由奧地利畫家華德米勒（Ferdinand Georg Waldmüller）於1860年完成的畫作發現神似iPhone的物品。

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