17公斤全球最肥貓咪　成功減重1公斤後因病離世(有片)

俄羅斯一隻名為「Kroshik」(麵包碎)的貓咪，因為被過度餵食導致肥胖，重量達到約17公斤(約38磅)，成為全球最肥貓咪，甚至無法行走。牠被送到動物收容中心後，在嚴格的飲食和運動計劃下成功減重2.2磅，不幸的是，牠於上周六(26日)晚間突然離世。

綜合報道，Kroshik原本住在彼爾姆(Perm)一間醫院的地下室，據說牠是被主人遺棄，被收留在醫院內，但牠體重高達17.23公斤，原因是醫院員工長期餵食牠餅乾和湯。Kroshik之所以被稱為「麵包碎」，正是因為牠似乎能吸收每一丁點食物的營養，以至胖得無法行走，對其健康影響極大。後來，Kroshik被動物收容中心人員帶走，在嚴格的飲食控管和運動計劃下，成功減重1公斤，成為全球知名的網紅貓。調皮的Kroshik甚至曾試圖逃離中心，但卻卡在鞋架的欄杆之間，留下一張尷尬的照片。