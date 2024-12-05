17歲品學兼優華女考試前夕突頭痛昏迷 搶救無效死亡

涉事女學生沈惠怡就讀於當地永平國中，是家中獨女。她於本月3日晚突然在家中頭痛，並隨即昏倒，令家人大吃一驚。沈女先被送至附近診所搶救，其後再轉送醫院。

據沈女的父母稱，女兒向來勤學，最近一直在為應考文憑試做準備。據稱沈女生前曾向同學表示，間中會感到頭痛，但並無其他身體不適問題。

出血性中風｜可導致腦內積聚血塊

出血性中風即腦血管突然破裂出血，通常來得又急又重，原因是出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，可引起嚴重頭痛、嘔吐、神智不清等情況，甚至昏迷。

出血性中風｜風險因素家族病史 高血壓 缺乏運動 壓力過大 酗酒吸煙

腦中風的成因包括血管問題、心律不正及藥物原因，而風險因素則包括家族有中風病史、年紀大、曾出現「小中風」患有糖尿病、高血壓和高血脂等代謝症候群、患有如冠心病、和心律不正等心血管疾病、肥胖、缺乏運動、壓力過大、酗酒及吸煙等。