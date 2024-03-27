阿爾及利亞一名17歲的足球員在比賽中，遭對方球員踢中腹部，當場倒地不起，送往醫院後證實不治。綜合報道， 事發時，17歲足球員Wassim Jazzar正準備接球，網上流傳的畫面顯示，身穿紅色球衣的Wassim衝上前準備爭球時，在用頭部頂到球的瞬間，遭到對方球員以右腳踢中腹部，Wassim當場摔在地上，雙方球員圍上來後，沒過多久就有車將Wassim接走。

報道： Wassim 被踢後立即死亡

不幸的是，因為附近沒有救護車或醫生，Wassim只能以私家車送往醫院，最終送院搶救無效，宣布死亡，死因據指，是他在球場上遇到的衝擊。西班牙《世界體育報》指出，初步報告顯示，Wassim被對手踢中後立即死亡。而阿爾及利亞足球聯合官方委員會在25日發文，對Wassim家人表示深切哀悼。