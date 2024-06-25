18中國工人葬身火海 南韓鋰電池廠大火22死8傷

南韓京畿道華城市一間鋰電池廠昨發生大火，火勢一發不可收拾，並不時傳出爆炸聲，造成最少22人死亡；另有8人受傷，當中2人傷勢嚴重，以及1人失聯，不排除死亡人數會增加，這可能是南韓歷來最嚴重化工廠事故。中國駐南韓大使館確認，有18名中國公民在大火中罹難。
事發在早上10時31分，工廠位於首爾以南45公里的京畿道華城市，為電池製造商Aricell的工廠，事發時有102人於廠房範圍內。最先起火為3號廠房2樓，該處有67名工人，並存放最少3.5萬件鋰電池；1樓和2樓分別有15人和52人。從3號廠房2樓逃出來的生還者稱，似乎是鋰電池爆炸燃燒引發火警。有受訪者稱，聽到叫喊聲。
生還者：鋰電池爆炸引發火警
大火燒了近6小時才撲滅，消防員稱，由於起火是鋰電池，鋰為金屬材料，不能用水撲滅，撲救困難。另外，即使外表看來火種已熄滅，惟溫度也超過攝氏1,000度，非常危險。專家指出，工人或在起火後不久，吸入鋰電池燃燒產生的毒煙而無法逃生。主要火場於下午3時10分受控制，消防員進入大樓搜救失蹤者。全部死者於3號廠房2樓發現，除了18名中國人，另兩人為南韓人，以及一人來自老撾，餘下一人身份仍未能確認。報道指，遺體嚴重燒毀須靠DNA檢測辨認身份。
存3.5萬件電池 專家：像手榴彈倉庫爆炸
南韓專家稱，肇事工廠存放約3.5萬件電池，就像手榴彈倉庫爆炸一樣。當鋰接觸水會釋放易燃氣體，會爆炸性地燃燒。網上片段可見廠房冒出大量濃煙，當中夾雜火光並不時爆炸。有消防專家也指出，火警可能蔓延太快，令工人無法逃生，「與其他物料引起的火警比較，像鎳這些電池物料容易燃燒，很多時無足夠時間作出反應」。根據網上資料，工廠所屬公司Aricell於2020年成立，生產感應器及無線通訊設備的鋰電池，僱有48名全職員工。電池生產使用有毒化學物料，專家認為死者集中在3號廠房2樓因為吸入有毒物料煙霧致命，而並非燒死。當局正調查廠房消防系統有否違規。