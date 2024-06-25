18中國工人葬身火海 南韓鋰電池廠大火22死8傷

南韓京畿道華城市一間鋰電池廠昨發生大火，火勢一發不可收拾，並不時傳出爆炸聲，造成最少22人死亡；另有8人受傷，當中2人傷勢嚴重，以及1人失聯，不排除死亡人數會增加，這可能是南韓歷來最嚴重化工廠事故。中國駐南韓大使館確認，有18名中國公民在大火中罹難。

事發在早上10時31分，工廠位於首爾以南45公里的京畿道華城市，為電池製造商Aricell的工廠，事發時有102人於廠房範圍內。最先起火為3號廠房2樓，該處有67名工人，並存放最少3.5萬件鋰電池；1樓和2樓分別有15人和52人。從3號廠房2樓逃出來的生還者稱，似乎是鋰電池爆炸燃燒引發火警。有受訪者稱，聽到叫喊聲。