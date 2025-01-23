18個月以下不應使用 星「禁止」學童用電子產品多於兩小時

不少父母習慣用手機或平板等「電子奶咀」安撫年幼子女，亦有家長認為讓子女上網吸收資訊並無問題。新加坡政府周二公布指導原則，限制學童在課餘時間，每天最多只能使用兩小時電子屏幕，而且不能在睡覺前一小時及吃飯時使用。 新加坡衛生部、教育部和社會及家庭發展部，周二宣布聯合推出「茁長SG計劃」(Grow Well SG)，當中包括更新「孩童屏幕使用指導原則」。原則訂明，18個月以下幼兒，除了視像通話外「不能使用屏幕」；18個月至6歲則在課餘時間，每天使用應少於一小時。

睡覺前一小時及吃飯時勿看 至於7至12歲學童，則每天使用不超過兩小時，除非是跟課堂學習有關；家長亦不能讓子女以手機或平板等「無限制上網」、亦不應讓子女使用社交平台，指主要社交平台也規定用戶年齡須為13歲或以上。 此外，家長或照顧6歲以下兒童者，不應播放卡通等影像作為背景聲音；也不應讓12歲以下兒童在睡覺前一小時或吃飯時接觸電子屏幕。有關原則將於2月1日生效。 當地衛生部長王乙康表示，使用電子產品會佔用孩子做運動、與親人相處及社交時間，而且使用相關產品的習慣會影響大腦活動、認知發展及執行能力。上述原則雖難以強制家長執行，但王表示︰「就像醫生會告訴孕婦不可以飲酒一樣，雖然法律沒有強制規定，但多數孕婦都會聽從建議……我們希望久而久之，父母會理解這些指導原則。」

另有官員舉例，學前教育機構在孩子等待父母前來接放學時，不應讓孩子使用電子產品來消磨時間。當地教育部指，所有學前教育機構、幼兒園和學校須遵守規定，否則會被警告。至於中小學，當局目前已要求學校設立特定區，讓學生上課前放下手機和智能手錶，只有在休息或放學後才可使用。 當地一歲幼童82%已接觸電子產品 有調查發現，新加坡一歲兒童有82%已接觸電子產品，兩歲兒童相關比率更增至99.5%；而當地1至3歲兒童平均每日用電子產品兩小時。