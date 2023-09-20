18歲仔一擔心機創業開咖啡店 無人幫襯頹爆拍片 意外驚喜一世難忘

年輕人創業路上，有來自陌生人的溫暖和鼓舞……澳洲阿德萊德18歲少年Tom Oswald今年7月畢業就實踐創業大計，花盡心思開了一間精緻的咖啡店，取名為「Homeboy」，充滿鄰家男孩玩味。但追夢不易，開幕的一天無人問津，讓他感到難過。

7月13日開幕那天，Tom在TikTok上傳短片介紹，Homeboy是咖啡店兼藝術品小店，除了有咖啡和餅乾、牛角包等烘焙甜點供應，店裡擺放著畫作等藝術品，客人可隨意選購。Caption寫道，「開了一間咖啡店，但沒有人來」，「還在等待客人」。短片可見，Tom一個人在空蕩蕩的店裡，神情落寞，有點「頹」，看來不知如何是好。影片也展現他製作的牛角包等烘焙甜點，看來似模似樣，咖啡店的布置也很有格調，可見他花了不少心思。