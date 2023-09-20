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國際
2023-09-20 20:08:55

18歲仔一擔心機創業開咖啡店 無人幫襯頹爆拍片 意外驚喜一世難忘

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Tom頹爆拍片，抱怨咖啡店「零客人」。(互聯網)

Tom頹爆拍片，抱怨咖啡店「零客人」。(互聯網)

年輕人創業路上，有來自陌生人的溫暖和鼓舞……澳洲阿德萊德18歲少年Tom Oswald今年7月畢業就實踐創業大計，花盡心思開了一間精緻的咖啡店，取名為「Homeboy」，充滿鄰家男孩玩味。但追夢不易，開幕的一天無人問津，讓他感到難過。

713日開幕那天，TomTikTok上傳短片介紹，Homeboy是咖啡店兼藝術品小店，除了有咖啡和餅乾、牛角包等烘焙甜點供應，店裡擺放著畫作等藝術品，客人可隨意選購。Caption寫道，「開了一間咖啡店，但沒有人來」，「還在等待客人」。短片可見，Tom一個人在空蕩蕩的店裡，神情落寞，有點「頹」，看來不知如何是好。影片也展現他製作的牛角包等烘焙甜點，看來似模似樣，咖啡店的布置也很有格調，可見他花了不少心思。

Tom焗製的牛角包。(互聯網)

Tom焗製的牛角包。(互聯網)

結局大意外

這段短短19秒的「放負」影片卻意外瘋傳，吸引大批網民注意，至今累計逾130萬次點擊觀看。網民紛紛表示會去捧場，不少人火速回應，稱「30分鐘後到」、「周末見」、「我在阿德萊德，這星期會去」、「我在check機票，為了支持他的咖啡店」。如此特色小店，有網民「啱心水」，直言：「藝術與咖啡？我的最愛。」

更勵志的是，經媒體廣泛報道，Tom這間以心血打造的咖啡店不僅在網上爆紅，連附近居民也紛紛前往支持。Tom近日更新近況，笑言「這輩子最瘋狂的一周」，「最忙的一周，感謝所有來支持的人」，新增的三文治餐單也大受好評。

有網民留言打氣，表示「我周六早上和朋友一起去，咖啡太好了」、「咖啡好極了，服務A+，會再來」，令Tom信心大增。

Tom頹爆拍片，介紹他精心打造的咖啡店。(互聯網) Tom頹爆拍片，介紹他精心打造的咖啡店。(互聯網) Tom頹爆拍片，介紹他精心打造的咖啡店。(互聯網) Tom頹爆拍片，介紹他精心打造的咖啡店。(互聯網) Tom頹爆拍片，介紹他精心打造的咖啡店。(互聯網) Tom頹爆拍片，介紹他精心打造的咖啡店。(互聯網)
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