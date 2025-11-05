18歲仔冒充治療師　性侵89歲獨居婦兼劫財

英國今年5月發生令人髮指的性侵事件，一名18歲少年多次以虛假身分，分別到4名獨居老婦，更性侵其中1名89歲的老婦，以控意圖性侵而非法入侵住宅、性侵、詐欺、攻擊執法人員等罪，近日被判處7年有期徒刑。

綜合報道，18歲少年Jimmy Tawse於今年5月15日上午11時半前往第1名受害者的家中，向這名89歲老婦自稱為「治療師」，接著強迫老婦進入睡房、脫掉上衣和胸圍，然後對她進行性侵犯，巳括猥褻受害者的胸部、大腿等，最後聲稱自己是「性治療師」走錯地址。Jimmy事後再開車到第2名受害者、另1名89歲老婦家中，他聲稱「我是家庭醫生派來的按摩師」，由於老婦一直在等待物理治療預約，因此信以為真，不過被要求脫掉上衣後，老婦多次堅定拒絕後，Jimmy最終只能離開。