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國際
2025-05-04 16:20:59

18歲仔遭美警槍殺　父翌日開車撞斃無辜副警長(有片)

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美國一名遭警槍殺的少年父親開車撞死一名副警長。（圖／美聯社）

美國俄亥俄州辛辛那提市發生一宗震驚社會的連環悲劇，一名18歲青少年在一場對峙中遭警察槍殺，第二天，少年的38歲父親竟然開車蓄意衝撞一名正在指揮交通的副警長，導致副警長不幸身亡。少年父親如今被控加重謀殺罪。

事件起因於當地時間本月2日，18歲的瑞安·辛頓（Ryan Hinton）在與警方的對峙中遭到擊斃。根據辛頓家的律師團聲明表示，3日瑞安的父親羅德尼及其他家人與辛辛那提警方會面，前往辛辛那提警察局觀看瑞安遭擊斃的執法紀錄器畫面。聲明指出，瑞安的家屬，包括其父親，在觀看執法紀錄器畫面時情緒激動。會議結束後，瑞安的父親駕車離開，沒多久就得知悲劇發生。

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18歲的瑞安·辛頓（Ryan Hinton）在與警方的對峙中遭到擊斃。 瑞安的父親羅德尼

據悉當時一名副警長正在辛辛那提大學附近指揮交通，卻遭到羅德尼開車衝撞，不幸身亡。羅德尼當場遭到逮捕，法官下令將他關押在克萊蒙縣監獄，不得保釋，直至舉行下次聽證會。

檢察官瑞安尼爾森 (Ryan Nelson) 表示，羅德尼的舉動是「有預謀、有預謀的」。他補充說，「他將車停在路邊，故意加速，並故意導致一名值班副警長死亡。」

根據俄亥俄州保護受害者及其家人隱私的法律，這名副警長的身份尚未公開。然而，警方表示，這名警員最近已退休，並在該部門擔任特殊職位。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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