18歲仔遭美警槍殺　父翌日開車撞斃無辜副警長(有片)

美國俄亥俄州辛辛那提市發生一宗震驚社會的連環悲劇，一名18歲青少年在一場對峙中遭警察槍殺，第二天，少年的38歲父親竟然開車蓄意衝撞一名正在指揮交通的副警長，導致副警長不幸身亡。少年父親如今被控加重謀殺罪。

事件起因於當地時間本月2日，18歲的瑞安·辛頓（Ryan Hinton）在與警方的對峙中遭到擊斃。根據辛頓家的律師團聲明表示，3日瑞安的父親羅德尼及其他家人與辛辛那提警方會面，前往辛辛那提警察局觀看瑞安遭擊斃的執法紀錄器畫面。聲明指出，瑞安的家屬，包括其父親，在觀看執法紀錄器畫面時情緒激動。會議結束後，瑞安的父親駕車離開，沒多久就得知悲劇發生。