18歲大學生失蹤近40年 從獄中解放已變大叔一臉茫然｜敘利亞局勢

敘利亞總統巴沙爾倒台，反政府軍釋放監獄內的囚犯。一名57歲白鬚大叔滿臉滄桑、茫然地站在監獄外，親友看見他十分震驚。皆因他18歲讀大學時失蹤，遭敘利亞士兵拘捕，並監禁長達近40年，重見外面世界一臉茫然的模樣令人心酸。

報道指，Ali Hassan al-Ali於1986年在黎巴嫩北部遭敘軍拘捕，家人失去其音訊。弟弟Moammar Ali多年來一直尋找他，終於在上周四找到了。報道指，Moammar的手機響過不停，突然湧入大量短訊，發送一名男子的照片給他，後者站在敘利亞北部城市哈馬中央監獄外；朋友說，那男子很像他，他終於認出「那是我哥哥」。Moammar稱，哥哥步出監獄已變成一名老人。