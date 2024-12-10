18歲大學生失蹤近40年 從獄中解放已變大叔一臉茫然｜敘利亞局勢

敘利亞總統巴沙爾倒台，反政府軍釋放監獄內的囚犯。一名57歲白鬚大叔滿臉滄桑、茫然地站在監獄外，親友看見他十分震驚。皆因他18歲讀大學時失蹤，遭敘利亞士兵拘捕，並監禁長達近40年，重見外面世界一臉茫然的模樣令人心酸。
報道指，Ali Hassan al-Ali於1986年在黎巴嫩北部遭敘軍拘捕，家人失去其音訊。弟弟Moammar Ali多年來一直尋找他，終於在上周四找到了。報道指，Moammar的手機響過不停，突然湧入大量短訊，發送一名男子的照片給他，後者站在敘利亞北部城市哈馬中央監獄外；朋友說，那男子很像他，他終於認出「那是我哥哥」。Moammar稱，哥哥步出監獄已變成一名老人。
敘利亞局勢｜「他們承認拘禁了他，但翌日又否認」
Ali Hassan al-Ali是數以千計陷囹圄數十年者之一，反政府軍控制阿勒頗和哈馬等城市後，釋放了監獄內的囚犯。Moammar表示，他們搜尋了敘利亞全國，到處打聽哥哥的下落，「他們承認拘禁了他，但翌日又否認」。最後一次獲哥哥的消息，是他因政治煽動被監禁。Moammar只是從照片看見哥哥，正尋找拍攝那張照片的人，正等待哥哥回家大肆慶祝。除了Ali Hassan al-Ali，從網上片段可見，一群婦女從地下監獄步出，喜極而泣。另有人大力敲打牆壁，試圖從打不開門鎖的囚室救出裡面的人。