18歲女失蹤10日 母網上尋人 女兒竟留言 網民急瘋了

馬來西亞一名18歲華人女子，跟家人失聯了10日，母親焦急如焚網上尋人，卻竟獲女兒留言，令網民也看得急了，爭相留言警告。

18歲女子林佩霆於本18日下午在工作宿舍失蹤，手機及WhatsApp均聯絡不上。林女的母親表示，林女半年前跟隨姊姊前赴吉隆坡工作，分別在同一間公司的不同分行上班，當日僱主聯絡不上林女後，通知她姊姊。之後他們從宿舍的閉路電視看到林女執好細軟，跟一男子離開。

母親於是在網上發文尋日，發布了閉路電視片段，以及女友和該名男子的照片，呼籲民眾提供線索。殊不知，林女竟在貼文下留言。