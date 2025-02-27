18歲女失蹤10日 母網上尋人 女兒竟留言 網民急瘋了

馬來西亞一名18歲華人女子，跟家人失聯了10日，母親焦急如焚網上尋人，卻竟獲女兒留言，令網民也看得急了，爭相留言警告。
18歲女子林佩霆於本18日下午在工作宿舍失蹤，手機及WhatsApp均聯絡不上。林女的母親表示，林女半年前跟隨姊姊前赴吉隆坡工作，分別在同一間公司的不同分行上班，當日僱主聯絡不上林女後，通知她姊姊。之後他們從宿舍的閉路電視看到林女執好細軟，跟一男子離開。
母親於是在網上發文尋日，發布了閉路電視片段，以及女友和該名男子的照片，呼籲民眾提供線索。殊不知，林女竟在貼文下留言。
少女留言稱「真的很丟臉」指圖中男子「是男朋友」
林女在留言批評母親這樣做「很丟臉」，說自己明明在外好好的工作，卻被母親發貼，指家人想強迫她、不准她出去工作，指有問題的是他們，更指家人曾經口頭威脅她，強調「都有證據」；少女並說圖中的男生「是男朋友」，同時對網民表示「抱歉」、「真的很丟臉」，並透露自己一早已去了警局備案。
網民七嘴八舌︰該男子不是好人 家人也好不到哪裡去
但51歲母親卻稱，她、姊姊及僱主之前都沒有過該男子，並指女兒向來乖巧，初出社會入世未深，擔心她遇人不淑。貼文旋即引來近500則回應及近6,000次轉發，不少網民說該名男子絕對不是好人，「可依賴的男人是不會鼓勵你這樣做」，指林女「以後一定會後悔現在做的決定」、「奉勸一句，家人永遠都是對你最好的人」。
也有人認為「但是家人也未必好到哪裡去。不是有問題誰想離奇出走，有事不能好好談？」、「請好好跟孩子溝通，不要等到事態嚴重才來溝通，有時候已經來不及了」。