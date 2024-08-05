18歲女與母外遊用膳食物過敏亡 事前千叮萬囑侍應 母悲︰要埋單才准走

18歲的Lily King不幸身亡。(互聯網)

英國一名18歲少女患有嚴重食物過敏，早前跟母親去其家鄉摩洛哥旅遊時在餐廳用膳，母親已千叮萬囑侍應叫廚房避開多種食材，並只點了最簡單的烤雞薯條給女兒，未料女兒一吃立即呼吸困難，在送院途中死在母親懷中。母親悲稱侍應當時的態度似不信情況嚴重，堅持要她先埋單才可離開，送女兒上車。 食物過敏｜之前曾經光顧同一餐廳 56歲婦人Aicha月前帶18歲女兒Lily King，去摩洛哥旅遊以慶祝她完成在University of Exeter的經濟學year 1課程。悲劇發生在6月19日，亦是二人旅程的最後一天，當日她們到位於首都拉巴特的餐廳Maya用膳，據報二人之前已曾光顧該餐廳，之前相安無事。

食物過敏｜強調女兒有多種食物敏感 侍應︰不用擔心 據報Aicha是摩洛哥人，且懂得說阿拉伯語，點菜時千叮萬囑跟侍應說女兒有嚴重食物過敏，絕不能吃奶類、魚、貝殼類、芝麻及果仁，講清楚「她可吃甚麼不可吃甚麼」。Aicha說︰「我用阿拉伯語說了3次『請務必小心，她非常、非常容易敏感』」，侍應還回應說「不用擔心，我們會小心的」。她於是為女兒點了烤雞薯條，也叮囑不要用炸過其他食物的油。

食物過敏｜碟內疑有蝦 侍應稱紅蘿蔔 侍應之後端出一碟烤雞、蔬菜及薯條，以及一小碟醬汁。Aicha稱因餐廳環境昏暗，她起初以為碟上的蔬菜是蝦，立即叫侍應更換，對方稱那只是用橄欖油煮過的紅蘿蔔，指碟中沒有不安全的食材。

但就在她與侍應討論期間，女兒咬了一口紅蘿蔔，幾分鐘後即有敏感反應，說感到痕癢，她立即服下抗敏藥Piriton，之後跑到廁所，「當她出來時，就說『我抖不到氣』」。 食物過敏｜餐廳員工︰要先埋單才可離開 Aicha立即叫救護車，並陪女兒走出餐廳以呼吸新鮮空氣，同時為女兒注射用於急性過敏的腎上腺素EpiPen，Aicha發現未取回放有護照及財物的手袋，便返回餐廳，「我跟店方說『我女兒在外面快死了』，但員工回應，要先埋單才可離開」。她花了好幾分鐘埋單後，再出去看女兒，見她情況不妙，再為她注射第二劑EpiPen，但於事無補，「我尖叫，門口有保安人員，但無人幫我，一個都無」。