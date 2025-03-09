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國際
2025-03-09 23:02:21

18歲少年患罕見多毛症 臉部95%被毛髮覆蓋 創健力士紀錄 自豪說：喜歡現在的模樣(有片)

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帕蒂達爾患上罕見先天性遺傳多毛症(Hypertrichosis)，俗稱「狼人綜合症」。(互聯網)

帕蒂達爾患上罕見先天性遺傳多毛症(Hypertrichosis)，俗稱「狼人綜合症」。(互聯網)

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印度中央邦18歲少年帕蒂達爾(Lalit Patidar)，近日獲健力士認證為「臉部毛髮最濃密的男性」，其臉部每平方厘米有201.72根毛髮，超過95%臉部由濃密毛髮覆蓋。
 
《今日印度》等媒體報道，帕蒂達爾患上罕見先天性遺傳多毛症(Hypertrichosis)，俗稱「狼人綜合症」。據文獻記載，自中世紀以來，全球僅約有50宗確診病例，相當於每10億人中可能出現一例，極之罕見。

帕蒂達爾最近應邀到意大利米蘭亮相電視節目《Lo Show dei Record》。節目中，專家對他進行了檢測，驗證其毛髮密度是否達到健力士紀錄的標準。專家剃除帕蒂達爾臉部一小塊毛髮，進行精密計算後，確認他創下每平方厘米有201.72根毛髮的世界紀錄。

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帕蒂達爾激動表示：「獲得這樣的認可，讓我非常開心。」他在社交平台限時動態上又說，生於印度，他感到很驕傲。
 

帕蒂達爾近日獲健力士認證為「臉部毛髮最濃密的男性」。(互聯網) 帕蒂達爾在IG上傳影片，分享創下健力士世界紀錄的感受。(互聯網) 帕蒂達爾在IG分享生活日常。(互聯網) 帕蒂達爾在IG分享生活日常。(互聯網) 帕蒂達爾在IG上傳影片，分享創下健力士世界紀錄的感受。(互聯網) 帕蒂達爾在IG上傳影片，分享創下健力士世界紀錄的感受。(互聯網) 帕蒂達爾在IG上傳影片，分享創下健力士世界紀錄的感受。(互聯網) 帕蒂達爾在IG上傳影片，分享創下健力士世界紀錄的感受。(互聯網) 帕蒂達爾在IG上傳影片，分享創下健力士世界紀錄的感受。(互聯網) 帕蒂達爾在IG上傳影片，分享創下健力士世界紀錄的感受。(互聯網) 帕蒂達爾在IG上傳影片，分享創下健力士世界紀錄的感受。(互聯網)

長相像狼人，令帕蒂達爾在童年時常遭白眼，剛入學時，同學們被他的外貌嚇怕。幸好，日子久了，同學們逐漸了解他的個性，便開始接受他，跟他做朋友。帕蒂達爾說：「當他們開始與我交談、了解我之後，便意識到我跟其他人其實沒有分別，只是外表有不同。」

儘管現在偶爾仍會遇到不友善眼光，當中有人建議他剃掉臉上的毛髮，但帕蒂達爾堅定地回應：「我想告訴他們，我喜歡現在的樣子，不打算改變。」

據悉，帕蒂達爾在社交平台有大量粉絲，其YouTube頻道訂閱已超過10萬，Instagram更有26.5萬粉絲。
 

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