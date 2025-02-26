18K金馬桶於邱吉爾故居被盜案開庭　英國檢控方：恐已分解黃金變賣（有片）

意大利藝術家Maurizio Cattelan曾以18K黃金打造馬桶並命名為「美國」，該作品於2019年在英國英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)故居展出時被盜，至今下落不明。近日，英國法院開庭審理此案，檢方認為黃金馬桶可能已經被分解成小塊黃金變賣。
據美聯社報道，檢察官Julian Christopher在2月24日在牛津皇家法院（Oxford Crown Court）表示，2019年9月14日凌晨，這個獨一無二的黃金馬桶於英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）展出時遭竊，至今下落不明，檢方認為竊嫌可能已經將其分解成小塊黃金變賣。
檢察官稱這是一次「大膽的突襲」，出庭受審的3名男子中，有一人用不到5分鐘的時間偷走黃金馬桶，另外2人則協助銷贓。他表示，嫌犯之一鍾斯（Michael Jones）可能在犯案前幾周曾兩度到布倫海姆宮勘查並拍照，後在犯案時破窗而入偷走黃金馬桶。
犯案後廁所水而出 破壞歷史建築
不過，他指出鍾斯也可能是偷黃金馬桶當天凌晨駕車撞入宮殿的5名男性疑犯之一，他們駕駛兩輛汽車撞破鍾斯先前拍攝過的窗戶，隨後迅速砸開門拆走黃金馬桶。他們不顧水從被破壞的廁所管道中噴湧而出，導致這座極具歷史文化意義的18世紀豪宅嚴重受損。
據先前外媒報道，這座18K金打造的馬桶是意大利藝術家Maurizio Cattelan的諷刺作品「美國」，價值480萬英鎊（約4720萬港元）。2016年，該作品曾於美國古根漢美術館（Guggenheim Museum）展出，展出期間廁所功能齊全，邀請觀眾可預約限時3分鐘「單獨、私密地使用該裝置」，體驗與藝術品「前所未有的親密感」，一度吸引10萬人排隊使用。2019年9月，該黃金馬桶移置英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）出生地的布倫海姆宮展出，但兩天後便被偷走。
據報道，在出庭受審的3名疑犯中，39歲的鍾斯被控一項入屋盜竊罪，但他不認罪。36歲的杜爾（Fred Doe）和40歲的古卓（Bora Guccuk）被控合謀轉換或轉移犯罪所得（即黃金），但他們同樣否認指控。
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