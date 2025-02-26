18K金馬桶於邱吉爾故居被盜案開庭　英國檢控方：恐已分解黃金變賣（有片）

意大利藝術家Maurizio Cattelan曾以黃金打造馬桶並命名為「美國」。（美聯社）

意大利藝術家Maurizio Cattelan曾以18K黃金打造馬桶並命名為「美國」，該作品於2019年在英國英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)故居展出時被盜，至今下落不明。近日，英國法院開庭審理此案，檢方認為黃金馬桶可能已經被分解成小塊黃金變賣。 據美聯社報道，檢察官 Julian Christopher在2月 24日 在牛津皇家法院（Oxford Crown Court） 表示， 2019年9月14日凌晨， 這個獨一無二的黃金馬桶於 英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）展出時遭竊，至今下落不明，檢方認為竊嫌可能已經將其分解成小塊黃金變賣。

檢察官稱這是一次「大膽的突襲」，出庭受審的3名男子中，有一人用不到5分鐘的時間偷走黃金馬桶，另外2人則協助銷贓。他表示，嫌犯之一鍾斯（Michael Jones）可能在犯案前幾周曾兩度到布倫海姆宮勘查並拍照，後在犯案時破窗而入偷走黃金馬桶。 犯案後廁所水而出 破壞歷史建築 不過，他指出鍾斯也可能是偷黃金馬桶當天凌晨駕車撞入宮殿的5名男性疑犯之一，他們駕駛兩輛汽車撞破鍾斯先前拍攝過的窗戶，隨後迅速砸開門拆走黃金馬桶。他們不顧水從被破壞的廁所管道中噴湧而出，導致這座極具歷史文化意義的18世紀豪宅嚴重受損。