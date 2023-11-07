熱門搜尋:
彩虹邨重建 雙11 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-07 16:25:00

18K金馬桶10萬人用過　邱吉爾故居展覽被盜4年仍下落不明

分享：
18K金馬桶10萬人用過，邱吉爾故居展覽被盜4年仍下落不明。(網上圖片)

18K金馬桶10萬人用過，邱吉爾故居展覽被盜4年仍下落不明。(網上圖片)

意大利概念藝術家Maurizio Cattelan早年用18K金打造一座黃金馬桶，價值480萬英鎊(折合約4,630萬港元)，這座馬桶曾經有逾10萬人次使用，2019年被移至英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)故居、英國布倫海姆宮(Blenheim Palace)展示時，卻裡人偷走。英國皇家檢察署(CPS)日前表示，即將對4名落網的疑犯提出刑事撿控，但金馬桶至今仍然下落不明。

綜合報道，這個金馬桶曾於2016年展示於美國古根漢美術館(the Solomon R. Guggenheim Museum)，當時甚至開放給民眾「單獨使用」，每人每次僅限使用3分鐘，最後吸引10萬人次使用。20199月移至布倫海姆宮，安裝在邱吉爾誕生處的對面房間。但展出不到2日，就遭賊人破門，拆喉兼拆地板，將整個金馬桶偷走，令被聯合國教科文組織列為世界遺產的布倫海姆宮被水浸，損失相當慘重。

展出不到2日，就遭賊人破門，拆喉兼拆地板，將整個金馬桶偷走。(網上圖片) 展出不到2日，就遭賊人破門，拆喉兼拆地板，將整個金馬桶偷走。(網上圖片) 展出不到2日，就遭賊人破門，拆喉兼拆地板，將整個金馬桶偷走。(網上圖片) 金馬桶曾於2016年展示於美國古根漢美術館(the Solomon R. Guggenheim Museum)吸引10萬人次使用。(網上圖片)

4名疑犯即將受審　贓物仍未尋獲

英國警方隨即調查，最後拘捕4名疑犯。英國皇家檢察署高級檢察官Shan Saunders表示，皇家檢察署已經授權對39 歲的James Sheen38歲的Michael Jones35歲的Fred Doe39歲的Bora Guccuk4名疑犯提出刑事指控，罪名分別是侵入住宅盜竊、轉移犯罪財產等罪名，預計於28日在地方法院開庭審理。不過，失竊的黃金馬桶至今仍然下落不明。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受