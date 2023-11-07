18K金馬桶10萬人用過，邱吉爾故居展覽被盜4年仍下落不明。(網上圖片)

意大利概念藝術家Maurizio Cattelan早年用18K金打造一座黃金馬桶，價值480萬英鎊(折合約4,630萬港元)，這座馬桶曾經有逾10萬人次使用，2019年被移至英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)故居、英國布倫海姆宮(Blenheim Palace)展示時，卻裡人偷走。英國皇家檢察署(CPS)日前表示，即將對4名落網的疑犯提出刑事撿控，但金馬桶至今仍然下落不明。

綜合報道，這個金馬桶曾於2016年展示於美國古根漢美術館(the Solomon R. Guggenheim Museum)，當時甚至開放給民眾「單獨使用」，每人每次僅限使用3分鐘，最後吸引10萬人次使用。2019年9月移至布倫海姆宮，安裝在邱吉爾誕生處的對面房間。但展出不到2日，就遭賊人破門，拆喉兼拆地板，將整個金馬桶偷走，令被聯合國教科文組織列為世界遺產的布倫海姆宮被水浸，損失相當慘重。